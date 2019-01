Advertisement

Uomini e donne di sera sta per tornare su Canale 5: la data in cui è prevista la messa in onda delle puntate in prime time del programma di Maria De Filippi, al momento si aggira attorno alla fine di febbraio. Raffaella Mennoia, storica redattrice del dating-show, ha regalato ai fan una succulenta anticipazione di quello che vedranno tra qualche settimana in Tv; la donna, infatti, ha pubblicato su Instagram alcuni scorci della location dove avverranno le scelte dei 5 tronisti.

Nelle immagini che tutti i siti di Gossip stanno riportando, si intravedono parti del giardino e dell'interno della lussuosa villa che ospiterà le feste di fidanzamento di Lorenzo, Luigi, Teresa, Andrea e Ivan.

U&D: le scelte dei tronisti in una villa da sogno

Nel giorno in cui Uomini e Donne è tornato nella sua classica collocazione delle 14:45 dopo la pausa natalizia, la sua storica redattrice ha deciso di usare i social network per informare i telespettatori di essersi recata da poco nel posto dove avverranno le scelte dei 5 protagonisti del trono classico.

"Voglio ricordarvi che oggi torniamo in onda ed io sto andando a vedere la location delle puntate serali del programma"- ha fatto sapere Raffaella Mennoia su Instagram alcuni ore fa, scatenando la curiosità dei tantissimi fan del format di Canale 5.

Nelle immagini che ha condiviso la "spalla " di Maria De Filippi, si vedono alcuni particolari di un giardino e altri dell'interno di quella che dovrebbe essere una lussuosa villa nei pressi di Roma; è qui, infatti, che i tronisti attualmente in carica prenderanno la loro decisione finale ed attenderanno la risposta della prescelta.

Stando alle anticipazioni che sono circolate fino ad oggi [VIDEO], in questa location da favola si recheranno sia Lorenzo, Luigi, Andrea, Ivan e Teresa, che i due corteggiatori sui quali sono indecisi: il tronista, prima di comunicare la sua scelta, dovrà incontrare la persona "rifiutata" per poi attendere nella sala centrale della struttura l'arrivo dell'altra.

Se colui/lei che sarà scelto deciderà di prendere parte alla festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini, vorrà dire che la sua risposta è sì, se non si farà vedere avrà optato per un no.

Giulia De Lellis e Gemma nel cast di U&D di sera? L'indiscrezione

Oltre allo svelamento di parte della location delle scelte, un'altra interessante anticipazione che è stata data in questi giorni sulle puntate serali di Uomini e Donne, riguarda due personaggi che farebbero parte del cast fisso della trasmissione.

Il giornalista Davide Maggio, infatti, ha fatto sapere che Gemma Galgani e Giulia De Lellis sarebbero state scelte dagli addetti ai lavori per raccontare i momenti precedenti e successivi dei fidanzamenti di Lorenzo, Luigi, Ivan, Andrea e Teresa.

Le due storiche protagoniste del dating-show, [VIDEO] dunque, dovrebbero essere delle specie di voci fuori campo che hanno il compito di raccontare ai telespettatori le emozioni vissute dai tronisti e dai loro corteggiatori durante gli appuntamenti in prime time di U&D.

Non sappiamo ancora se l'influencer e la regina del trono over parteciperanno davvero ai 4 speciali della trasmissione di Canale 5 a febbraio prossimo: nessuno degli addetti ai lavori, infatti, ha ancora confermato o smentito questa indiscrezione.