A partire dal 5 e fino al 9 febbraio si terrà la kermesse musicale più attesa dagli italiani, ovvero quella del Festival di Sanremo 2019, che avrà luogo nella suggestiva riviera ligure. A diversi giorni dallo start ufficiale della messa in onda di Sanremo, che nel 2019 giunge alla sua sessantanovesima edizione consecutiva, sono trapelate in rete delle nuove indiscrezioni, concernenti la gara della canzone made in Italy, e i primi duetti che presenzieranno a Sanremo nella serata del 'venerdì', dedicato alle collaborazioni musicali.

Fabrizio Moro ed Ermal Meta torneranno a Sanremo: è ufficiale

A diversi giorni di distanza dall'avvenuta e tanto discussa conferenza-stampa, che ha visto il direttore artistico di Sanremo 2019, Claudio Baglioni, presentare l'imminente nuova edizione del Festival della Canzone Italiana e scagliarsi contro la politica adottata da Matteo Salvini in materia di immigrazione, il Festival di Sanremo 2019 è tornato al centro dell'attenzione mediatica, per alcune anticipazioni divulgate online.

Ebbene, la prima grande anticipazione giunta dalla produzione del Festival sanremese riguarda il consuetudinario appuntamento-TV dei duetti musicali, ovvero il venerdì della settimana dedicata a Sanremo, che anche nel 2019 vedrà gli artisti ammessi [VIDEO]alla gara collaborare sul palco del Teatro Ariston insieme agli ospiti musicali invitati a presenziare all'evento.

Per la sessantanovesima edizione del Festival, è previsto il ritorno dei vincitori della sessantottesima edizione della gara sanremese, ovvero il duo formato da Ermal Meta e Fabrizio Moro, coautori del brano "Non mi avete fatto niente", i quali però si divideranno in due duetti tra loro assestanti:

Fabrizio Moro con Ultimo – I tuoi particolari

Ermal Meta con Simone Cristicchi – Abbi cura di me

Brunori Sas con Zen Circus – L’amore è una dittatura

Manuel Agnelli con Daniele Silvestri – Argento vivo

Beppe Fiorello con Paola Turci – L’ultimo ostacolo

Neri Marcoré con Nek – Mi farò trovare pronto

Paolo Jannacci con Enrico Nigiotti – Nonno Hollywood

Rocco Hunt con BoomDaBash – Per un milione

Guè Pequeno con Mahmood – Soldi

Irene Grandi con Loredana Bertè – Cosa ti aspetti da me

Syria con Anna Tatangelo – Le nostre anime di notte

Bungaro ed Eleonora Abbagnato con Francesco Renga – Aspetto che torni

Tra le novità del Festival, è importante ricordare che gli artisti 'Giovani' ammessi alla gara di Sanremo [VIDEO]verranno considerati in qualità di artisti 'Big', e quindi concorreranno insieme ai 'Big' per la vittoria della gara musicale.

Tra i cantanti ammessi alla gara del tanto atteso Festival della Canzone made in Italy, si presenteranno sul prestigioso palco del Teatro Ariston, per la prima volta, due giovani promesse dell'industria musicale italiana, che hanno partecipato al talent-show Amici di Maria De Filippi, stiamo parlando dei cantanti Einar Ortiz e Mattia Briga, i quali si sfideranno a colpi di note per aggiudicarsi la vittoria di Sanremo 2019.