Annuncio

Annuncio

Un trampolino che spunta in mezzo alle nuvole. Questo sarà uno degli elementi caratterizzanti della scenografia del prossimo Festival di Sanremo – disegnata da Francesca Montinaro – che, secondo le anticipazioni del Corriere della Sera, prevede un palco in grado di cambiare continuamente, grazie ad una serie di macchine sceniche che permettono di dare un’idea di vastità dello spazio, raramente vissuta nel piccolo teatro Ariston. Questa è solo una delle tante anticipazioni che si leggono sui giornali e sui siti online in queste ore.

Mentre Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele sono immersi nelle prove, spunta anche un quarto nome come presentatore [VIDEO]. Infatti, secondo quanto rivela l’Ansa, l’attore Claudio Santamaria dovrebbe proprio aggiungersi al terzetto di conduttori almeno in una serata della rassegna.

Advertisement

Cresce l’elenco degli ospiti previsti

Claudio Baglioni in conferenza stampa, parlando di un omaggio al Quartetto Cetra aveva anticipato che il trio sarebbe diventato un quartetto, aggiungendo che la gara sarà integrata con diversi numeri di spettacolo “a più voci”. A tal riguardo, si è saputo che il “dirottatore artistico” quest’anno non eseguirà i suoi pezzi come nella scorsa edizione, in cui si erano voluti omaggiare i suoi cinquant’anni di carriera, ma duetterà con gli ospiti in altre canzoni.

Tra i nomi ufficiali dei cantanti fuori gara [VIDEO] ci sono Andrea Bocelli e suo figlio Matteo, Giorgia, Elisa e, come comunicato qualche giorno fa, anche Antonello Venditti. Un’altra artista, appena annunciata, ha creato non poche polemiche: si tratta di Alessandra Amoroso, la cantante già trionfatrice di Amici di Maria De Filippi, che dopo due partecipazioni nella serata dei duetti, salirà sul palco per la prima volta da sola, per festeggiare i 10 anni di carriera.

Advertisement

I migliori video del giorno

Le polemiche sulla scelta di invitare come ospite Alessandra Amoroso

Una scelta che non è piaciuta ad alcuni, che hanno giudicato la Amoroso non all’altezza del ruolo di “superospite”, termine che in realtà la Rai si è guardata bene dall’utilizzare nei comunicati ufficiali. Il ragionamento dei critici è semplice: certi artisti dovrebbero trovare il coraggio di mettersi in gara e non di partecipare senza rischi al di fuori della competizione. Anche perché quest’anno hanno accettato la sfida interpreti come Patty Pravo e Loredana Bertè, che non sfigurerebbero nel ruolo di invitate d’onore alla rassegna.

Altri nomi che si fanno, anche se non ancora ufficializzati, metterebbero tutti d’accordo, come Ligabue, previsto per la serata inaugurale, ed Eros Ramazzotti, accompagnato da Luis Fonsi, che dovrebbe presenziare alla finalissima di sabato 9 febbraio.