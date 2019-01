Annuncio

Lo scandalo di Sara Affi Fella a Uomini e donne fa irruzione anche nel mondo del calcio. Molti telespettatori, infatti, hanno segnalato che nel bel mezzo della partita di campionato Roma-Torino, il telecronista Fabio Caressa ha raccontato in diretta televisiva la vicenda che ha come protagonista l'ex tronista partenopea, la quale, come ben saprete, prese in giro la redazione del dating show di Maria De Filippi ai tempi del suo trono, scatenando un vero e proprio putiferio.

La vicenda di Sara Affi Fella raccontata durante il match Roma-Torino

Tutto è successo nel bel mezzo della partita di Serie A tra Roma e Torino, dove ad un certo punto Fabio Caressa ha spiegato al suo collega Beppe Bergomi la vicenda di Sara Affi Fella, legata anche al calciatore Vittorio Parigini, protagonista del match con la maglia del Torino.

Fabio Caressa ha snocciolato con dovizia di particolari lo scandalo di Sara rivelando come ai tempi del trono a Uomini e donne fosse già fidanzata con un altro ragazzo, che era il suo ex e che successivamente si è fidanzata con Vittorio Parigini: quest'ultimo l'ha però rifiutata nel momento in cui è venuto a galla tutto lo scandalo.

Insomma la Affi Fella fa irruzione anche nel mondo del calcio e ovviamente la notizia non è passata inosservata: in moltissimi, infatti, hanno commentato l'episodio in diretta sui social, sottolineando come la De Filippi riesca a catalizzare anche l'attenzione degli appassionati di calcio che non sempre seguono le vicende sentimentali dei protagonisti di Uomini e donne.

Il ritorno di Sara dopo la bufera a U&D: 'Chiedo scusa a tutti'

Intanto Sara Affi Fella è tornata a parlare nuovamente dopo un lungo periodo di silenzio assoluto. L'ex tronista, infatti, ha concesso una lunga intervista esclusiva al settimanale 'Chi', dove per la prima volta ha parlato di quello che le è successo. La ragazza ha ammesso di aver sbagliato e per prima cosa ha voluto chiedere scusa a Maria De Filippi per averle mancato di rispetto durante i mesi del trono.

Successivamente, però, Sara ha ammesso che sente la necessità di ritornare di nuovo alla sua vita di tutti i giorni, senza sentirsi giudicata dalle persone che incontra per strada. In queste ore, invece, la Affi Fella ha postato una nuova foto da un letto di ospedale: a quanto pare l'ex tronista avrebbe subito un'operazione ma tutto sarebbe andato nel migliore dei modi e quindi i fan possono stare tranquilli.