Annuncio

Annuncio

La puntata odierna del trono over di Uomini e donne è stata estremamente movimentata [VIDEO]. La messa in onda è partita dall'incontro tra Armando e Noel. Nel corso di una precedente puntata Armando aveva mosso delle accuse pesantissime nei confronti della sua ex, dicendo addirittura che avesse un altro uomo al di fuori della trasmissione. Per difendersi da tali accuse, la donna è tornata a Uomini e Donne per chiarire la sua posizione. Ebbene, dopo aver spiegato il suo punto di vista, è entrato in studio anche Armando. Tra i due è scoppiato il caos e la lite è stata così accesa da richiedere l'intervento di Maria De Filippi, la quale ha bloccato i due litiganti ed è passata a trattare altri argomenti.

Le pesanti accuse tra Armando e Noel

Armando e Noel se ne sono dette davvero di tutti i colori, ma cerchiamo di spiegare per gradi cosa è successo tra loro.

Advertisement

I due protagonisti erano stati allontanati dalla redazione di Uomini e Donne poiché i loro atteggiamenti cominciavano ad essere un po' troppo sospetti. A distanza di un po' di tempo, poi, Armando ha deciso di ripresentarsi in studio e raccontare la sua verità. L'uomo ha spiegato che lui e Noel si vedevano di nascosto per volere di lei. Lo scopo era quello di restare il più possibile iin trasmissione con i riflettori puntati. Ma non solo. Armando ha anche accusato la sua ex di avere un uomo al di fuori del programma. Dopo una settimana, però, Noel ha deciso di dire la sua. Per questo motivo, si è presentata in studio ed ha smentito categoricamente le accuse di Armando, rivelando che fosse tutto falso.

La lite tra Armando e Noel diventa così accesa da necessitare dell'intervento di Maria De Filippi

A quel punto, Maria De Filippi ha fatto entrare Armando.

Advertisement

L'uomo si è seduto di fronte a Noel ed ha iniziato ad inveire contro la donna. In preda alla furia, infatti, Armando ha svelato di aver dormito insieme alla donna suscitando in lei una reazione assolutamente inaspettata. Noel, infatti, ha smentito anche queste affermazioni. A quel punto, l'esponente partenopeo del parterre maschile ha perso letteralmente il controllo ed ha iniziato a gridare contro la sua ex di essere falsa e finta. La lite è divenuta così accesa da necessitare dell'intervento di Maria De Filippi.

La padrona di casa, infatti, ha invitato più volte Armando ad allontanarsi e a porre fine a quell'orribile teatrino: "Va bene, basta su". Dopo l'ennesimo tentativo da parte della De Filippi, gli animi si sono finalmente placati e il programma è andato avanti passando ad altri protagonisti. [VIDEO]