'il paradiso delle signore' con il passare dei mesi è riuscito a conquistare il pubblico divenendo un appuntamento fisso delle ore 15:30, subito dopo la fine della puntata della trasmissione 'Vieni Da Me' condotta da Caterina Balivo. Ci sono molti conti in sospeso nella vita dei personaggi principali che sono alle prese con scelte difficili. Le strade di Riccardo e Nicoletta si allontanano dopo che la Cattaneo è rimasta delusa dall'atteggiamento dello sposo che ha passato la notte con Ludovica.

Inoltre può essere definita la "settimana dei ritorni", in quanto il pubblico si trova alle prese con figure conosciute all'interno della soap opera.

Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio, svelano che Umberto inizia a scontrarsi con Marta poiché crede che l'unico modo reale per aiutare il figlio è quello di inserirlo nell'azienda di famiglia.

Il Guarnieri ritiene che sia arrivato il momento che Riccardo abbia una sua stabilità lavorativa, cercando di trovare l'indipendenza. Adelaide, dal canto suo ha paura che l'intenzione di Umberto sia dovuta a interessi personali, mentre Luciano comincia ad avere delle paure sul conto di Oscar. Il Cattaneo invece non vuole che Oscar sia assunta al Paradiso. Elena, invece, ha intenzione di tenersi lontana da Salvatore, dopo quanto successo tra di loro.

Agnese si arrabbia con Elena

Agnese attribuisce la colpa della lite tra Salvatore e Antonio a Elena, mentre Nicoletta rimane al Paradiso per lavorare come cassiera. Clelia, dal canto suo dimostra la preoccupazione per Oscar; Elena si licenzia dalla caffetteria provocando la reazione di Agnese. Quest'ultima chiede a Salvatore di convincere Antonio a parlare con Don Ermanno per togliere alla donna le lezioni ai bambini.

Silvia, invece, prova a riavvicinarsi a Luciano preoccupato per la presenza di Bacchini, che vuole portare a termine l'affare di lavoro con Marta e Vittorio. Federico e Roberta iniziano le prove per fingere di essere fidanzati in attesa dell'arrivo dei genitori della giovane donna.

Gli incontri segreti di Andreina e Luca

Clelia svela a Luciano i suoi timori perché ha paura che l'ingresso di Oscar possa creare dei gravi danni a Vittorio. Umberto è felice per l'ingresso al circolo di Riccardo e decide di invitare a questo evento Andreina, pronta ad accettare la richiesta per provocare la gelosia del Conti. Infine Andreina e Luca cominciano a vivere un rapporto segreto, incontrandosi di nascosto.