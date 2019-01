Annuncio

Belen Rodriguez e Diletta Leotta stanno conducendo assieme un programma mattutino su Radio 105 e proprio in queste ore c'è stato un episodio che potremmo definire 'a luci rosse', il quale ha scatenato non poche polemiche sul web [VIDEO]e sui social tra i fan delle due showgirl.

Il video di Diletta Leotta e Belen Rodriguez che fa molto discutere

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Belen e Diletta si stavano riprendendo con il cellulare, quando ad un certo punto la fotocamera si è spostata sul conduttore maschile del programma di Radio 105, Daniele Battaglia, che in quel momento stava simulando l'atto della masturbazione, trovandosi di fronte alle due donne più belle e invidiate dal pubblico maschile.

Un gesto decisamente goliardico che doveva far ridere e che invece ha scatenato accese polemiche sui social. In moltissimi, infatti, hanno scritto che quanto fosse successo era a dir poco spiacevole e che Daniele Battaglia poteva evitarsi di cimentarsi in un video del genere.

Ma in molti hanno puntato il dito anche contro la coppia Belen-Diletta, dato che le due showgirl ridevano a crepapaelle nel momento in cui Battaglia simulava la masturbazione dopo averle viste insieme. 'Ma cosa avete da ridere? Io avrei evitato di pubblicare questo video in rete. E' umiliante per le donne', ha scritto qualche utente sui social, non avendo gradito il filmato.

Il possibile ritorno di Belen Rodruguez sulle reti Rai

In attesa di scoprire e di vedere se ci arriveranno le repliche delle due dirette interessate dopo questo attacco social, vi diciamo che le ultimissime indiscrezioni televisive rivelano che la Rodriguez potrebbe sbarcare al più presto sugli schermi di Raiuno.

Si vocifera, infatti, che dal prossimo febbraio la Rodriguez potrebbe essere nel cast del giudici di Sanremo Young, il baby talent show condotto da Antonella Clerici su Raiuno, dove prenderebbe il posto di Elisabetta Canalis, protagonista della prima edizione dello show.

Questo potrebbe essere un addio a Mediaset? Qualche tempo fa si era detto che la Rodriguez fosse alla ricerca di nuovi spazi sulle reti del Biscione, anche se fino a quel momento non erano arrivate proposte concrete. Di sicuro, è sbarcato in Rai il suo ex marito Stefano De Martino: come ha annunciato ufficialmente il direttore di Raidue, Carlo Freccero, il ballerino sarà il nuovo conduttore di Made In Sud, lo show dedicato alla comicità partenopea.