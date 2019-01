Annuncio

Il Paradiso delle signore tornerà con un nuovo appuntamento settimanale che si aprirà con un clamoroso colpo di scena. Le trame inerenti le puntate in onda dal 21 al 25 gennaio, rivelano che Nicoletta pianterà Riccardo all'altare dopo aver scoperto che il giovane l'ha tradita la sera prima delle nozze. Intanto, Luca Spinelli cercherà di approfittare della situazione vendendo la notizia ai giornali. Elena e Salvatore dopo il bacio che si sono dati, saranno piuttosto inquieti mentre Umberto ed Adelaide cercheranno di diffamare Nicoletta.

Infine, Federico accetta di fingersi il fidanzato di Roberta mentre Tina falsificherà la firma di sua madre pur di lavorare con Recalcati.

Il Paradiso delle signore, Nicoletta molla Riccardo all'altare

Le trame de Il Paradiso delle signore dal 21 al 25 gennaio, rivelano che Nicoletta dopo aver scoperto che Riccardo l'ha tradita la notte prima delle nozze, lo abbandonerà all'altare [VIDEO] sotto lo sguardo attonito di tutti i presenti.

La ragazza, poi troverà consolazione tra le braccia del suo papà mentre il Guarnieri Junior confesserà all'amico Vittorio di essere stato con Ludovica la notte prima del matrimonio e a suo padre Umberto la sua tossicodipendenza. Le persone vicine ai due giovani, reagiranno in maniera differente: alcuni come Clelia, riterranno che Nicoletta sia stata molto coraggiosa ad agire in quel modo e chi come Adelaide cerca un sostegno in Luca. Lo Spinelli, però approfitterà della situazione per distruggere definitivamente l'immagine del Guarnieri e riporterà i retroscena del mancato matrimonio ad un giornalista. In seguito all'uscita dell'articolo sul matrimonio non celebrato di Riccardo, i Guarnieri saranno al centro di un enorme scandalo. Intanto anche Elena e Salvatore avranno i loro problemi, i due saranno inquieti perché temeranno che Aldo, uno degli allievi della Montemurro, ha intuito che fra loro due c'e stato qualcosa.

Al Paradiso, Vittorio organizzerà una raccolta di abiti usati da donare in beneficenza, per arginare i danni mentre Umberto ed Adelaide, cercheranno di screditare Nicoletta addossandole tutta la responsabilità del mancato matrimonio e lo faranno con l'aiuto di Ludovica.

Federico finge di essere il fidanzato di Roberta

Riccardo cercherà di impedire che esca l'articolo diffamatorio su Nicoletta e si rivolgerà alla sorella e a Vittorio per riuscirci. Intanto Elena e Salvatore saranno certi che Aldo sa del bacio che si sono scambiati [VIDEO]. Nel frattempo Irene, intrigata da Oscar, accetterà di aiutarlo a riconquistare Clelia che confiderà ancora una volta le sue pene a Luciano. Tina, con la sua solita grinta, illustrerà ai clienti l'iniziativa di beneficenza indetta al Paradiso, rallegrandone I'atmosfera mentre Marta affronterà Ludovica e le chiederà di ritrattare quanto affermato sulla giovane Guarnieri. Mentre a casa Cattaneo si parla dell'articolo su Nicoletta, a casa Amato si respira un clima di tensione: il ritorno di Antonio costringerà Salvatore a mettere nuovamente da parte i propri sentimenti ed Elena, per allontanarsi da lui, proporrà al fidanzato di trasferirsi insieme a Biella.

Luciano, pronto a tutto per difendere la reputazione della figlia, ricatterà Umberto perché impedisca la pubblicazione dell'articolo diffamatorio. Federico, intanto, nonostante il sostegno di Roberta, non riuscirà a concentrarsi sullo studio. Tina, invece, riceverà una proposta di contratto dal bel Recalcati. Umberto impedirà che l'articolo diffamatorio su Nicoletta, esca sui giornali e Riccardo telefonerà alla famiglia Cattaneo per dare la notizia. Tina, intanto, pur di lavorare con Sandro Recalcati, deciderà di falsificare la firma della madre sul contratto del discografico mentre Federico, in cambio dell'aiuto di Roberta, accetterà di fingersi il suo fidanzato davanti ai genitori della ragazza, desiderosi di vederla sistemata. Aldo, turbato all'idea che Elena lasci Milano, finirà per tradirsi con Antonio, rivelandogli che la ragazza ha un misterioso corteggiatore.