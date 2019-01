Annuncio

Novità, scandali e colpi di scena faranno parte delle vite dei principali personaggi della nota serie "Il Paradiso delle Signore". Tra i tanti, spicca maggiormente il nome di Tina che con la sua determinazione ha intenzione di ottenere le attenzioni e le lusinghe del celebre Sandro Recalcati [VIDEO] [VIDEO]. La donna riesce a fare colpo sull'uomo e spera di ricevere nuove offerte lavorative. Nel frattempo, l'ansia e l'attesa per il matrimonio della giovane Nicoletta sale.

Il figlio di Umberto ha trascorso un periodo molto difficile durante la sua vita, tanto da decidere di cancellare ogni traccia, recando non poche preoccupazioni alla propria famiglia.

Marta invece riesce a dimostrare sempre di più di essere una donna indipendente.

Le trame delle future puntate che andranno in onda sulla celebre rete televisiva "Rai 1" dal 21 al 25 gennaio 2019, rivelano grandi novità, una su tutte la scelta di Nicoletta, che in seguito alla scoperta del tradimento del fidanzato, deciderà di non sposare più il ragazzo.

Questa atmosfera attirerà soprattutto i giornali e i paparazzi che cercheranno di pubblicare articoli che riguardano uno scandalo di grande portata, poiché la figlia di Luciano (Giorgio Lupano) ha abbandonato la cerimonia. Il giovane Guarnieri parla inoltre dei suoi sbagli con Vittorio, ammettendo di aver tradito la sua ex futura moglie con Ludovica. Intanto Luca cerca una soluzione per screditare la famiglia Guarnieri.

Vittorio da vita ad un'attività di beneficenza

Lo Spinelli si diverte creando guai e problemi nella vita dei suoi nemici: questa volta si tratta della famiglia di Riccardo, come dimostra la divulgazione dell'articolo sull'annullato matrimonio tra Nicoletta e Riccardo.

I Guarnieri si mostrano sorpresi da questa situazione poiché finiscono al centro di un pettegolezzo di grande ampiezza.

Umberto e Adelaide continueranno inoltre ad umiliare e screditare Nicoletta.

Tra le grandi anticipazioni, ci sarà l'iniziativa di beneficenza presa da Vittorio che comprenderà la raccolta di abiti usati; Riccardo è anche molto preoccupato per l'uscita della notizia sulle nozze fallite con Nicoletta, la quale chiederà aiuto ai due amici Marta e Vittorio.

Tina falsificherà la firma della madre

Verso la fine della settimana prossima, i fan avranno il piacere di vedere quanto Elena e Salvatore si sentano sicuri sul fatto che Aldo sappia del loro bacio [VIDEO] [VIDEO]. Successivamente, Tina sarà una di quelle dipendenti che metterà tutto il suo impegno al fine di organizzare una bella raccolta.

Luciano ricatta Umberto per impedirgli di condividere l'articolo sulla figlia; Tina inoltre, grazie alla felicità provata in merito ai progetti lavorativi con il produttore Sandro Recalcati, arriverà a falsificare la firma della madre in quanto deve firmare il contratto discografico.