Sono sempre ricche di novità le storie della telenovela “Una Vita” [VIDEO] ambientata ad Acacias 38. Nelle prossime puntate spagnole, precisamente in quelle che il pubblico avrà la possibilità di vedere questa settimana in corso, ci saranno dei bruttissimi avvenimenti. Gli spoiler ci dicono che oltre alla morte della moglie di Servante Gallo avvenuta a Cuba, la sventura colpirà per l’ennesima volta i coniugi Alvarez Hermoso. In particolare il sogno di Celia di poter diventare mamma andrà completamente in frantumi, perché dopo aver soccorso l’amica Trini anche lei in stato interessante, avrà un aborto.

Anche per la sarta Susana non sarà un bel momento, dato che apprenderà che il figlio di Simon Gayarre ed Elvira Valverde è gravemente malato.

Samuel e Lucia decidono di sposarsi, Victor e Maria Luisa ritornano in Francia

Negli episodi che andranno in onda [VIDEO] sull’emittente televisiva La 1 TVE da lunedì 14 a venerdì 18 gennaio 2019 Lolita verrà accolta in modo ufficiale dai Palacios.

Il primogenito di Ramon dopo essersi sposato non vedrà l’ora di andare in luna di miele. Telmo rivelerà al suo mentore che Espineira è intenzionato a fare del male a Lucia. Il combattente Tito deciderà di affrontare un pugile francese. Samuel e la cugina di Celia fisseranno la data del loro matrimonio. I Palacios saluteranno Maria Luisa e Victor che rientreranno in Francia, invece Lolita e il marito andranno in viaggio di nozze. Susana apprenderà che il figlio di Elvira e Simon sta male tramite una lettera. Samuel si vanterà, dicendo a Jimeno Batán che a breve migliorerà la sua situazione economica. Tito conquisterà tutti gli abitanti con la sua simpatia.

Susana riceve una brutta notizia, Celia perde il figlio che aspettava

Successivamente Fray Guillermo affronterà Telmo chiedendogli di raccontargli la verità: dopo essere stato messo alle strette l’Alday farà delle rivelazioni su Samuel e sulla morte del cocchiere.

Telmo metterà in guardia Lucia su Samuel. Purtroppo il fratello di Diego si accorgerà che la sua promessa sposa dubita di lui. Celia e Trini andranno a fare shopping: in tale circostanza la signora Palacios avrà un malore. Inigo verrà multato perché Tito non si è presentato all’organizzazione di pugilato. Susana riceverà un’altra brutta notizia sul nipote. Celia dopo aver fatto un massaggio a Trini avrà un mancamento. Telmo ritroverà il cadavere del suo mentore Fray Guillermo. La moglie di Felipe verrà portata in ospedale da Trini e Cesáreo: purtroppo la madre adottiva di Tano non riuscirà a portare al termine la sua gravidanza. Infine il portinaio Gallo farà i conti con una terribile verità, dato che apprenderà che colei che l’ha tradito con un uomo più giovane, cioè la moglie Pacencia, è deceduta.