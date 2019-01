Annuncio

L'appuntamento con Uomini e donne di Maria De Filippi si rinnova per la giornata di domani, lunedì 14 gennaio 2019, giorno in cui andrà in onda il primo appuntamento della settimana che come da tradizione sarà dedicato al trono over. Al centro di questa nuova attesa puntata del dating show ci saranno le avventure delle dame e dei cavalieri senior della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi, che rimane leader indiscussa degli ascolti televisivi. Le anticipazioni di questa nuova puntata rivelano che Gemma Galgani spiazzerà tutti con l'annuncio della sua scelta finale, che questa volta sembra essere davvero definitiva. [VIDEO]

Anticipazioni Uomini e donne 14 gennaio: Gemma spiazza tutti

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne che vedremo in onda domani 14 gennaio, che sono state diffuse sul sito ufficiale "WittyTv.it" e poi sulla pagina Instagram della trasmissione, rivelano che Gemma Galgani si presenterà in studio con un'idea ben chiara e precisa sul da farsi.

La dama torinese ha scelto di chiudere definitivamente la sua relazione con il cavaliere Rocco Fredella e ovviamente tale sua decisione lascerà tutti senza parole. Chi ha seguito le ultime puntate del trono over, comprese quelle trasmesse prima della sosta natalizia, sa bene che è stata proprio Gemma a voler ritornare da Rocco, chiedendo al cavaliere di darle una seconda possibilità e di rimettere in sesto la loro relazione.

Gemma contro Rocco dopo l'addio finale

Peccato, però, che a distanza di poche settimane, la dama torinese non ha gradito il comportamento del cavaliere e di punto in bianco ha scelto di chiudere definitivamente questa frequentazione, lasciandolo senza parole. Le anticipazioni che arrivano dalla pagina ufficiale Instagram di Uomini e donne, rivelano che nel corso della puntata in onda domani 14 gennaio su Canale 5, assisteremo alla sfuriata del cavaliere. [VIDEO]

Rocco Fredella, infatti, andrà su tutte le furie nel momento in cui apprenderà la notizia del congedo finale da parte di Gemma e le rinfaccerà che lui è stato per mesi seduto su quella sedia per conquistarla e per andare via dalla trasmissione con lei e adesso non si aspettava questa decisione. Gemma, però, non si lascerà abbindolare dalle parole del cavaliere e di fronte alla sua sfuriata in studio, lo accuserà di essere un attore e che la sua sarebbe soltanto una messa in scena: 'Ma sei tu quella che lavora in teatro', ribatte Rocco.

