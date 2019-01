Annuncio

Annuncio

La puntata di ieri di Un posto al sole si è conclusa con Marina che ha scoperto che Alberto Palladini tornerà a lavorare ai Cantieri come direttore commerciale. Roberto è infatti stato riconfermato alla guida delle Imprese Viscardi ma a questa condizione. Succederà poi che tra la Giordano ed Alberto i litigi saranno all'ordine del giorno e, a seguito di uno di questi, Roberto sarà colto da un infarto e trasportato subito all'ospedale grazie all'intervento di Alberto. Michele, intanto, ha appreso da Scheggia che non si occuperà più dell'alternanza lavoro in quanto tale compito verrà esplicato da lui stesso.

Leggi anche Trame Il Segreto: Isaac sposa Antolina con la morte nel cuore

Il Saviani ci è rimasto davvero male ed ha comunicato alla moglie di voler dimostrare la sua innocenza.

Un Posto al sole, trame 21-25 gennaio

Saranno giorni davvero drammatici per i fan di Roberto Ferri. L'uomo, infatti, dopo l'ennesimo litigio tra Marina ed Alberto si sentirà male e questo succederà mentre sta uscendo dai Cantieri.

Advertisement

Il tycoon perderà conoscenza e sarà proprio Alberto a chiamare i soccorsi. Le anticipazioni della prossima settimana [VIDEO] ci rivelano che Ferri sarà ricoverato in ospedale ed i medici cercheranno subito di valutare l'entità del danno mentre Marina e Filippo saranno preoccupatissimi per la sua sorte. L'uomo verrà operato d'urgenza e l'intervento fin da subito si rivelerà davvero complicato. Intanto, Alberto spiegherà a Valerio di aver soccorso Roberto non per umanità ma per avere qualcosa in cambio. Il Viscardi, poi, in seguito ai problemi di salute del tycoon dovrà assumersi una grossa responsabilità.

Michele e le trame relative agli altri personaggi

Michele deciderà di fare chiarezza sul video in cui viene infangato e sulle difficoltà che gli insegnanti hanno nelle scuole di frontiera.

Advertisement

I migliori video del giorno

Mentre si appresterà ad andare in onda, però, la trasmissione prenderà una piaga inaspettata. Succederà poi che il giornalista e Scheggia avranno un duro confronto che metterà Michele davanti ad una difficile ed imbarazzante alternativa.

Patrizio, invece, farà una chiacchierata chiarificatrice con Rossella [VIDEO]a seguito della quale si renderà conto di non poter gettare al vento tutto il lavoro fatto fino a quel momento. Giulia, intanto, si renderà conto che Adele nasconde qualcosa ma non saprà se rivelare ciò a Niko. Franco, invece, tornerà a lavorare alla palestra mentre Diego inizierà a sentire la mancanza di Beatrice. Il figlio di Raffaele, infine, chiederà al Boschi di assumerlo al garage mentre Ornella cercherà di spronare Nadia affinché non continui a servire e riverire Renato.