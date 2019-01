Annuncio

Annuncio

Le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' riescono ad attirare milioni di telespettatori; l'attenzione sarà presto sul personaggio di Vittorio [VIDEO]. Le anticipazioni degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 a venerdì 8 febbraio fanno notare che il figlio di Guido non ha mai smesso di amare Anita e si serve dell'aiuto di Alex per avere delle informazioni sulla ragazza. L'amica di Vittorio, però, inizia a fare i conti con le difficoltà causate dal ruolo di doppiogiochista dopo che Anita la smaschererà.

Il Del Bue, dal canto suo, si prepara a prendere la rivincita nei confronti della figlia di Luca Grimaldi, ottenendo un risultato inaspettato. Inoltre emergeranno i coinvolgimenti di Alberto nel passato di Simona, l'ex moglie di Valerio, che sarà sempre più presente con il passare delle puntate.

Advertisement

Elena, invece, ha visto cambiare la sua vita dopo aver scoperto di essere in dolce attesa ma non sa in che modo comportarsi, in seguito alla reazione non entusiasta di Valerio. Quest'ultimo non sarà felice dell'annuncio di Elena, in quanto l'arrivo di Simona ha creato molti problemi al proprietario delle imprese.

Franco sconvolto per i possibili arresti domiciliari di Gaetano Prisco

Franco, invece, ritorna a pensare al passato, rimuginando su quanto avvenuto con Gaetano, che l'ha costretto a chiudere la palestra e facendolo rinunciare così alla sua passione. Potrebbe riaprirsi il capitolo legato al nome di Prisco: l'uomo accuserà un malore, che gli permetterà di uscire dal carcere, ottenendo gli arresti domiciliari. Franco cade nello sconforto venendo a conoscenza di questa situazione, mentre Alex comincia a non nascondere più la gelosia nei confronti di Anita, dopo aver visto la ragazza con Vittorio.

Advertisement

I migliori video del giorno

Valerio, dal canto suo, è sotto pressione a causa delle richieste ricevute dall'ex consorte, alla quale vuole impedire di avere un incontro con Vera.

Rossella sostiene un esame difficile

Rossella deve sostenere un esame difficile, mentre Diego riceve dei consigli preziosi da Beatrice che spinge il ragazzo a non perdersi d'animo nella speranza di dare una svolta alla propria carriera. Filippo e Serena, invece, si trovano alle prese con l'eccessiva precisione di Renato, al punto che Ping è costretta a passare al contrattacco. Franco si divide tra garage e palestra; infine Manlio e Adele fingono di avere un rapporto sereno [VIDEO].