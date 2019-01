Annuncio

Le recenti puntate della soap opera 'Un posto al sole' pongono l'attenzione intorno al personaggio di Valerio, anche a causa dell'arrivo dell'ex moglie [VIDEO], pronta a creare dei problemi nella vita dell'uomo. Gli spoiler degli appuntamenti che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio rivelano che il Viscardi si sente pressato dalle richieste ricevute da Simona. La relazione con Elena attraversa un momento di crisi, in cui le incomprensioni prendono il sopravvento dopo la reazione di Valerio di fronte alla notizia della gravidanza della Giordano.

Diego e Beatrice, invece, si impegnano a ricucire il loro rapporto dopo aver vissuto un periodo di riflessione, ma il figlio di Raffaele sembra intenzionato a tentare la riconciliazione con la Lucenti.

Il fratello di Patrizio cerca di dimenticare il bacio con Rossella, mentre Filippo scopre di dover fare i conti con "una terribile catastrofe" nel corso della sua giornata di lavoro. Le tensioni continuano nel rapporto tra Diego e l'ex fidanzata; Elena, invece, non riesce a perdonare Valerio per il modo in cui si è comportato con lei.

Valerio cerca di tenere insieme i pezzi della sua vita

Il Viscardi ha altri pensieri per la testa, perché vuole impedire che l'ex moglie abbia la possibilità di incontrare Vera (Giulia Schiavo) in carcere, mentre si avvicina il giorno dell'esame di Rossella. Diego (Francesco Vitiello), dal canto suo è stimolato da Beatrice a prendere in mano la sua vita, poiché non può accontentarsi del lavoro come sostituto portiere. Renato mette in difficoltà Filippo e Serena (Miriam Candurro), al punto da costringere Ping a passare al contrattacco nei confronti dei due coniugi; Valerio prova in ogni modo a tenere uniti i pezzi della sua vita.

Intanto Alberto si affretta ad avere un incontro importante con una persona, ma decide di non informare l'amico.

Adele e Manlio fingono di non avere problemi nel loro matrimonio

Inoltre, emergeranno interessanti dettagli in merito al coinvolgimento di Alberto nel passato di Simona; Elena (Valentina Pace), invece, non sa se sia giusto tenere il bambino. Gaetano Prisco (Fabio De Caro), dal canto suo, rimane vittima di un malore, che apre alla possibilità degli arresti domiciliari, [VIDEO]provocando il turbamento di Franco. Infine Susanna (Agnese Lorenzini) si presenta a casa dei genitori per capire se ci siano dei problemi tra loro, ma i due sembrano sereni e tranquilli.