Il popolare sceneggiato iberico “Una Vita” scritto da Aurora Guerra e ambientato ad Acacias 38, non smette di coinvolgere il pubblico. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana ci dicono che il colonnello Arturo Valverde si ferirà gravemente durante il duello con Victor Ferrero. Simon Gayarre ed Elvira si scambieranno un bacio mentre si troveranno in ospedale, senza sapere di essere stati visti da Adela. Quest’ultima quindi verrà a conoscenza che il marito non ha messo davvero un punto alla storia con la sua rivale.

Una Vita: la messinscena della Valverde, Maria Luisa lascia Victor

Come vi abbiamo già anticipato, nei prossimi episodi italiani Elvira Valverde, non appena Simon metterà fine alla loro relazione clandestina, approfitterà della crisi sentimentale tra Maria Luisa e il fidanzato per agire.

La figlia del colonnello Arturo darà un bacio sulle labbra a Victor, con l’intento di far ingelosire il Gayarre. Purtroppo Ursula, dopo aver visto la Valverde tra le braccia del proprietario de La Deliciosa, avviserà subito Arturo. Quest’ultimo non la prenderà affatto bene, non appena verrà a conoscenza che la sua consanguinea è stata disonorata per l’ennesima volta. A quel punto il funzionario dell’esercito affronterà il Ferrero, dato che gli lancerà una sfida all’ultimo sangue. Nel frattempo, la sorella di Antonito deciderà di non essere più amica di Elvira, e lascerà Victor precisandogli di aver fatto bene a dirgli di non volersi trasferire a Parigi. Il Ferrero accetterà di combattere con il padre della Valverde, ma per non farsi trovare impreparato si eserciterà a sparare grazie a Simon e Liberto.

Arturo in pericolo di vita, Adela sorprende il marito ed Elvira

In seguito Maria Luisa farà un passo indietro, perché dopo aver appreso che il suo amato potrebbe perdere la vita durante lo scontro con il colonnello Arturo, gli dirà di essere disposta ad abbandonare il paese spagnolo insieme a lui. Inoltre la figlia di Ramon cercherà di convincere il suo promesso sposo a non presentarsi al duello con Arturo, senza riuscirci. Il combattimento tra il colonnello e Victor avrà un risvolto drammatico e inaspettato. In particolare, ad avere la peggio sarà il padre di Elvira, che dopo essere stato colpito in pieno petto da una pallottola, verrà trasportato d’urgenza in ospedale. Il Gayarre dimostrerà di tenere ancora molto ad Elvira, perché quando capirà in quali condizioni versa il suo ex datore di lavoro la conforterà. Adela dopo non averci visto nulla di male nell’atteggiamento generoso del marito nei confronti della rivale, capirà di essersi sbagliata. Nello specifico l’ex suora non farà fatica ad accorgersi che Simon è ancora innamorato della Valverde, dopo averli sorpresi molto complici in ospedale.