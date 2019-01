Annuncio

Le avventure del popolare sceneggiato di origini iberiche “Una Vita” [VIDEO], nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Negli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset nella seconda parte di gennaio 2019, la domestica Fabiana Aguado inizierà a credere che la sua defunta figlia Cayetana Sotelo Ruz potrebbe rimettere piede ad Acacias 38 viva e vegeta. Leonor Hildago, invece, farà salti di gioia dopo aver appreso che sua madre Rosina Rubio aspetta un figlio.

Una Vita: il sospetto di Fabiana, Simon tradisce Adela con Elvira

Le anticipazioni delle puntate [VIDEO]che i telespettatori italiani avranno la possibilità di vedere tra qualche settimana, svelano che Ursula, dopo aver ricevuto degli oggetti intimidatori, capirà che l’autrice è sua figlia Olga.

Nel frattempo, Fabiana inizierà a sospettare che a minacciare la Dicenta potrebbe essere sua figlia Cayetana, dato che gli inquirenti non hanno mai ritrovato il cadavere. Purtroppo la madre di Blanca non riuscirà a stare tranquilla perché avrà il timore che la sua secondogenita possa farle del male. Successivamente, Simon non sarà fedele nei confronti di Adela, da poco diventata sua moglie, perché accetterà di essere l’amante di Elvira Valverde. Purtroppo Susana, non appena noterà lo strano atteggiamento del figlio, lo inviterà a rispettare la consorte. Antonito verrà assunto come cameriere nella pasticceria del cognato Victor Ferrero.

Leonor riceve una bellissima notizia, Samuel contro Ursula

Il primogenito di Ramon farà fare una brutta figura a Susana perché dopo aver discusso animatamente con lei, la manderà via da La Deliciosa: in tale circostanza Victor licenzierà Antonito nonostante Lolita cercherà di fargli cambiare idea.

Rosina dopo aver messo al corrente il marito Liberto, annuncerà la bellissima notizia anche alla figlia Leonor. Quest’ultima sarà abbastanza felice quando verrà a conoscenza che presto ci sarà un altro erede nella sua famiglia, invece la Seler crederà che la Rubio non sia in stato interessante. Samuel, in seguito del suo difficile intervento, chirurgico si scaglierà contro Ursula per non aver dato il suo consenso ai medici per operarlo. Per finire, il secondogenito di Jaime Alday prenderà di nuovo le distanze dal fratello Diego, poiché gli farà presente di non avvicinarsi a sua moglie Blanca. Quest’ultima invece non si adatterà facilmente alla vita coniugale, e confesserà al cognato ciò che ha appreso dalla madre sulla sorella gemella Olga.