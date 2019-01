Annuncio

Avevamo lasciato il Trono Classico di Uomini e donne la scorsa settimana con importanti novità nei percorsi di alcuni tronisti, mentre altri erano apparsi ancora molto confusi. Luigi Mastroianni aveva espresso una chiara preferenza nei confronti di Giorgia [VIDEO], finendo per spazientire sia Irene che Sonia. Teresa Langella, invece, aveva deciso di riaccogliere Andrea Dal Corso dopo la precedente eliminazione. Il fatto aveva, inevitabilmente, causato la delusione di Antonio Moriconi.

Anche Andrea Cerioli aveva ripreso Federica mentre Ivan Gonzalez era sembrato molto preso dalla bella Natalia. Più complicata, invece, era apparsa la situazione per Lorenzo Riccardi.

Dopo i baci scambiati sia con Claudia che con Giulia, il tronista aveva fatto i conti con la delusione di entrambe che lo avevano persino minacciato di rispondere 'no' in caso di scelta. E sarà proprio questo il punto di partenza della puntata di oggi 24 gennaio, durante la quale il tronista cercherà di capire se davvero sarebbe stata questa la loro risposta.

Uomini e donne anticipazioni: la delusione di Claudia

La puntata di Uomini e donne di oggi 24 gennaio, relativa alla registrazione del 3 gennaio, si aprirà con l'annuncio della scelta di Lorenzo Riccardi. Il tronista affermerà di avere le idee chiare e di non voler attendere oltre prima di confermare tale decisione a Claudia e Giulia. Tale decisione verrà resa concreta anche dal look di Lorenzo, decisamente elegante, anche se gli ulteriori dettagli lasceranno qualche punto interrogativo.

Maria spiegherà che questa volta non cadranno dei petali, né tanto meno lui bacerà la prescelta. E proprio questi chiarimenti, faranno capire le vere intenzioni del ragazzo: mettere alla prova Claudia e Giulia con una scelta falsa. Come precisano le anticipazioni di Uomini e donne del Vicolo delle News, la prima ad entrare sarà Claudia (anche lei molto elegante) alla quale Lorenzo spiegherà le sue ragioni: anche se all'inizio aveva occhi solo per Giulia, poi lei è riuscito a conquistarlo, per questo ha deciso di sceglierla. La risposta della Dionigi davanti a tale dichiarazione sarà positiva.

I dubbi di Giulia sulla finta scelta di Lorenzo

Le anticipazioni di Uomini e donne della puntata di oggi continuano con l'ingresso in studio di Giulia. Anche quest'ultima apprenderà le ragioni della scelta e anche la sua risposta sarà affermativa, seppur con qualche dubbio per l'assenza del bacio e dei petali rossi. Archiviato anche il 'sì' della Cavaglia, Maria De Filippi chiederà a Claudia di rientrare in studio e qui svelerà l'arcano: si è trattato solo di una messinscena per capire quale sarebbe stata la risposta di entrambe in caso di scelta [VIDEO].

Delusa per l'accaduto, Claudia si metterà a piangere mentre Giulia minaccerà di lasciare per sempre il programma e uscirà nel backstage. La Dionigi, invece, verrà convinta a restare anche se continuerà a dirsi arrabbiata per un simile comportamento. Il tronista verrà accusato dagli opinionisti per il teatrino soprattutto perché, in varie occasioni, ha cercato di addossare la colpa per la scelta finta proprio alle due corteggiatrici.