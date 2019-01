Annuncio

Si continua a parlare della prima polemica di queste ore che ruota intorno all'Isola dei Famosi 2019 e che ha come protagonista la modella Taylor Mega, la quale è stata smascherata prima in diretta dalla padrona di casa del reality show e poi in queste ore ha dovuto fare i conti anche con la clamorosa rivelazione venuta fuori anche a Pomeriggio 5, secondo la quale Taylor avrebbe già programma una serata in discoteca a fine febbraio. [VIDEO]

La bufera su Taylor Mega all'Isola dei famosi: sarebbe tutto programmato

Tutto è partito dopo che ieri sera, nel corso della prima puntata dell'Isola dei famosi in onda su Canale 5, la padrona di casa Alessia Marcuzzi ha voluto fare chiarezza sul video postato su Instagram dalla stessa Taylor, dove diceva ai suoi fan di stare tranquilli perché dopo tre settimane sarebbe già tornata dall'Honduras e quindi dall'Isola dei famosi.

Affermazioni che non sono piaciute per niente alla padrona di casa del reality, la quale ovviamente ha voluto che venisse fatta chiarezza e ha chiesto spiegazioni a Taylor, per capire se ci fosse già un piano organizzato e studiato a tavolino.

La modella, però, ha negato tutto ma i dubbi della conduttrice non sono svaniti, al punto che la Marcuzzi ha chiesto a Taylor di non inventarsi alcun tipo di malore a distanza di tre settimane dall'inizio e di portare rispetto al lavoro della produzione e degli autori che hanno creduto in questo cast.

Ma i colpi di scena non sono finiti, perché oggi dello scandalo Taylor Mega se n'è parlato anche nel corso della diretta di Pomeriggio 5 con Barbara D'Urso, dove è venuta fuori una nuova rivelazione riguardante la modella che ha fatto molto discutere sul web e sui social. Roger Garth, tra gli opinionisti [VIDEO]fissi delle trasmissioni del daytime di Barbara D'Urso, ha lanciato il suo scoop in trasmissione, secondo la quale la bella Taylor avrebbe già programmato una serata in discoteca per fine febbraio.

La segnalazione a Pomeriggio 5 che mette nei guai Taylor

'La sua agenzia ha già prenotato tutto e lei verrà pagata 5000 euro', ha dichiarato Roger nel corso della puntata odierna di Pomeriggio 5, aggiungendo poi che la prova definitiva si trova sui social dove sarebbe stata pubblicata la locandina dell'evento con protagonista l'attuale concorrente dell'Isola dei famosi.

Inutile dire che tutti in studio sono rimasti senza parole: la stessa Barbara D'Urso ha storto un po' il naso di fronte alle dichiarazioni di Roger sulla bella Taylor, e c'è da scommettere che vorrà vederci chiaro nelle prossime settimane.