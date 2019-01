Annuncio

Nella puntata di Uomini e donne andata in onda giovedì 24 gennaio abbiamo assistito ad una clamorosa messinscena messa in atto dal tronista Lorenzo Riccardi ai danni delle due corteggiatrici Claudia e Giulia, le quali erano convinte di essere di fronte alla tanto attesa scelta. Peccato che il tutto sia stato un bluff,al solo scopo di mettere a prova le due ragazze e vedere le loro reazioni. Un comportamento, quello di Lorenzo, che ha scatenato una bufera in rete [VIDEO], dove gli utenti si sono scagliati non solo contro il tronista ma anche contro la redazione del programma che ha permesso una cosa mai vista nella storia di Uomini di donne.

U&D, Claudia dopo la farsa di Lorenzo: 'Sono rimasta spiazzata, mi sono sentita umiliata'

Intervistata dal settimanale di Uomini e donne, Claudia Dionigi ha voluto esprimere il suo pensiero su quanto accaduto nella puntata del trono classico andata in onda su Canale 5 lo scorso giovedì.

Ricordiamo che quanto trasmesso fa riferimento alle registrazioni del 3 gennaio e da quello che sappiamo entrambe le corteggiatrici sono tornate di nuovo nel parterre a corteggiare Lorenzo. In merito alla clamorosa messa in scena appena trasmessa, la Dionigi rivela di essersi in un primo momento sentita spiazzata ed umiliata, una delusione che però ha lasciato spazio poco dopo ai suoi sentimenti. Come abbiamo visto anche in puntata, dopo le lacrime di rabbia, Claudia ha deciso di rimanere, risedendosi nel parterre dello studio di Maria De Filippi.

Bufera su Lorenzo: il web insorge contro il tronista e la redazione di Uomini e donne

Molte le critiche piovute sulla trasmissione e sullo stesso Lorenzo Riccardi da parte del popolo del web che non ha gradito quanto trasmesso lo scorso giovedì.

La finta scelta e l'inganno è sembrato a molti un gesto crudele, avvallato anche dalla complicità della redazione di Maria De Filippi, accusata di aver permesso a Lorenzo di mettere in piedi tutta la messinscena [VIDEO]. Un bluff mai visto nella storia nel programma. Ora le parole di Claudia al magazine di U&D, sottolineano il fatto che la ragazza di Latina tenga realmente al tronista, nonostante tutti i suoi difetti. Lo stesso Lorenzo, ha ammesso di avere una piccola preferenza tra le due ragazze e, secondo quanto dichiarato da Claudia, potrebbe essere proprio lei ad essere un passo avanti rispetto alla 'rivale' Giulia. Sarà realmente la Dionigi la scelta di Lorenzo? Non resta che attendere le prossime registrazioni del trono classico di Uomini e donne per capire come si svilupperà il percorso del tronista milanese.