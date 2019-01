Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], campione di ascolti delle reti Mediaset. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a marzo, si soffermano su Elsa Laguna, interpretata dall'attrice Alejandra Meco. La ragazza, infatti, deciderà di sabotare le nozze di Isaac per dimostrare la malafede di Antolina.

Anticipazioni, Il Segreto: Elsa scopre le bugie di Antolina

Elsa Laguna diventerà l'eroina principale delle puntate de Il Segreto in onda nel 2019.

La ragazza, infatti, dovrà rinunciare a stare con Isaac dopo la scoperta della gravidanza di Antolina. Le trame annunciano che Elsa comprenderà che la sua ex ancella è contenta di averle rubato Isaac.

Per tale ragione la ragazza presterà attenzione ad ogni sua azione tanto da sospettare che Antolina abbia sedotto il carpentiere per restare incinta [VIDEO]. Tuttavia Isaac deciderà di assumersi le sue responsabilità dopo aver parlato con Don Anselmo.

Elsa, nel frattempo, rovisterà tra gli oggetti personali della sua rivale scoprendo una missiva scritta da suo fratello Jesus ad Antolina. A tal proposito, sospetterà che la biondina fosse una complice del massacro avvenuto durante il matrimonio con Isaac, che sconvolto sospenderà ogni preparativo. Peccato che Antolina decida di compiere una pazzia, dando l'impressione di suicidarsi ingerendo alcune erbe tossiche.

Il Segreto: Elsa tenta di sabotare le nozze di Isaac e Antolina

Le trame delle puntate di marzo de Il Segreto, svelano che a Puente Viejo giungerà il giorno delle nozze dove Matias e Marcela saranno scelti come testimoni.

In questa occasione, Antolina apparirà felicissima di diventare la moglie di Isaac. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Elsa interromperà lo scambio delle fedi tra Isaac ed Antolina, in quanto sicura della brutta reputazione di quest'ultima. Infatti, accuserà l'ex ancella di essere stata l'amante di suo fratello Jesus davanti a tutti gli invitati radunati in chiesa.

Isaac, a questo punto, obbligherà Elsa ad uscire dalla chiesa dopo essersi rifiutato di leggere la missiva incriminata. Dopodiché, Don Anselmo proclamerà il Guerrero e la fidanzata marito e moglie, mentre Don Amancio, il papà di Elsa, troverà altre lettere che provano la tresca tra Jesus e l'ex ancella, tanto da cercare di raggiungere Puente Viejo per evitare le nozze. Peccato che l'uomo avrà un grave incidente a cavallo, tanto da essere ritrovato privo di sensi da Meliton e Onesimo, ormai a cerimonia conclusa.