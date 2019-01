Annuncio

I Gossip nel mondo della televisione non passano mai inosservati ed anzi hanno la capacità di cogliere qualsiasi personaggio del piccolo schermo: oggi si parla di Giancarlo Magalli che, dopo il divorzio, si troverebbe nuovamente con il cuore innamorato. La sua nuova compagna secondo le voci che girano nell'ambiente sarebbe Giada Fusaro, 22 enne che è stata ospite tempo fa nel programma condotto da Magalli, ma per ora non è giunta alcuna conferma, solo una smentita.

Magalli ha una nuova compagna

Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, qualche giorno fa Giancarlo Magalli non è riuscito a trattenere la sua felicità, affidando ai microfoni di RaiRadio 1 una piacevole dichiarazione [VIDEO] in cui affermava di aver trovato la donna giusta, una ragazza molto più giovane e che non appartiene al variegato mondo televisivo.

Parole semplici e molto pesate che però hanno colpito gli ascoltatori, in quanto il conduttore è molto schivo e non ama parlare della sua vita privata, riuscendo sempre a nascondere moltissimi dettagli.

Il fatto di averne parlato con naturalezza in radio significa che la storia è veramente importante.

Contattato dal settimanale Gente, il noto conduttore ha ribadito ancora una volta di vivere un periodo molto felice, allietato da questa giovane donna che lo rende sicuro di sé e che lo ha fatto rinascere. Una storia nata da poco e non ancora pronta per essere messa sotto le luci dei riflettori. Come in passato, anche questa volta Magalli ha chiesto riserbo per la sua vita privata e sopratutto di non far uscire su internet più di quanto ha detto lui stesso.

Le foto con Giada Fusaro

Naturalmente la macchina del gossip si è mossa velocemente, scovando su internet moltissime [VIDEO] foto del conduttore con una ragazza giovanissima in atteggiamenti decisamente complici, mentre passeggiavano sotto braccio per le stradine di Roma.

Sono molte le persone che hanno identificato la donna con Giada Fusaro.

La ragazza, di appena 22 anni, è stata ospite ad ottobre 2018 alla trasmissione condotta da Magalli e la sua triste storia di vittima di abusi sessuali da parte del maestro di karate quando era ancora molto piccola ha colpito il pubblico e lo stesso presentatore. La forza della Fusaro ha colpito particolarmente il conduttore, che ha cercato in tutti i modi di instaurare un rapporto d'amicizia. Legame forte, stabile e sincero, che si vede benissimo nelle foto pubblicate sui loro account Instagram, dove emerge tutto l'affetto che provano l'un l'altro e, in particolar modo, tutta la stima che hanno.

La smentita di Giada

Subito dopo le prime indiscrezioni, la stessa Giada Fusaro ha smentito la possibilità di un rapporto con Magalli sottolineando come tra loro ci sia solamente una grande e forte amicizia. La ragazza ha sottolineato la necessità di smorzare subito questi gossip considerati come un affronto nei confronti di entrambi.