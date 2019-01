Annuncio

Nel pomeriggio di oggi, 31 gennaio, si sono registrate le nuove puntate del Trono Classico di Uomini e donne. Nei giorni scorsi è trapelata la notizia che il nuovo tronista è Andrea Zelletta, un bel ragazzo che ha attirato subito l'attenzione di tutti, soprattutto di Claudia Dionigi corteggiatrice di Lorenzo Riccardi. Accanto ad Andrea, oggi si è seduta Angela Nasti la sorella di Chiara, fashion blogger e influencer, nonché concorrente dell'Isola dei Famosi dello scorso anno anche se per poco tempo, in quanto decise di tornare a casa a causa della forte mancanza dei suoi affetti più cari.

Intanto, Teresa è già in pausa da due settimane e Lorenzo da una, in attesa dei giorni da trascorrere in villa prima della scelta e della loro festa di fidanzamento. I due hanno già le idee chiare, mentre andranno ancora avanti le registrazioni delle esterne di Luigi Mastroianni e Ivan Gonzalez che saranno gli ultimi a scegliere.

Luigi è ancora indeciso tra Irene, Sonia e Giorgia, mentre Ivan tra Jennifer e Sonia.

La nuova tronista di Uomini e Donne è Angela Nasti

Angela Nasti è la sorella della famosa fashion blogger, Chiara Nasti. Angela classe 1999 è nata a Napoli e fino ad ora ha vissuto solo una relazione importante. Lo scorso anno era al fianco del calciatore dell'Inter e della Nazionale Federico Bonazzoli con cui ha vissuto una bella storia d'amore che poi si è conclusa qualche mese fa. Angela ha dichiarato di essere felice di essere protagonista nel programma di Uomini e Donne: "Lo guardo da quando sono piccola, spero di vivere anche io una bella storia d'amore senza secondi fini".

Le scelte dei tronisti andranno in onda a partire dal 15 febbraio

E' tutto pronto per il serale di Uomini e Donne che inizierà il prossimo 15 febbraio alle ore 21 con la scelta di Teresa Langella, presentato dalle voci narranti di Gemma Galgani e Giulia De Lellis.

La tronista napoletana dovrà scegliere tra Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi passando del tempo con loro in una villa, prima della sua festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini. Stessa sorte toccherà a Lorenzo Riccardi la cui scelta andrà invece in onda il 22 febbraio. Lorenzo dovrà decidere quale sarà la donna della sua vita tra Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Andranno avanti le esterne di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni che sembrano ancora avere le idee un po' confuse. Luigi è alle prese con Irene, Giorgia e Sonia mentre Ivan con Jennifer e Sonia. La loro scelta verrà trasmessa il primo marzo. Quello che ancora non è chiaro è se le immagini della villa verranno trasmesse nel day time o in prima serata insieme alle scelte. Quindi per ora nessuno ancora ha fatto la sua scelta, c'è ancora tempo per assistere al coronamento o meno del loro sogno d'amore.