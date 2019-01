Annuncio

Annuncio

Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto ci attendono anche nei prossimi giorni. Secondo le anticipazioni, vedremo clamorosi colpi di scena, riguardanti i personaggi di Puente Viejo. La telenovela ideata da Aurora Guerra, continua a tenerci compagnia tutti i pomeriggi a partire dalle 16,20 circa su Canale 5 e dal mese di gennaio anche con un appuntamento domenicale. Nei prossimi episodi vedremo al centro delle vicende i tre nuovi personaggi della soap opera iberica, ovvero Isaac, Elsa ed Antolina, con quest'ultima che scoprirà di aspettare un bambino.

Trame Il Segreto: Antolina tra Elsa e Isaac

Dopo l'arrivo a sorpresa a Puente Viejo di Elsa [VIDEO], è chiaro che assisteremo nei prossimi episodi, ad un vero e proprio triangolo amoroso tra la Laguna, Antolina e Isaac.

Leggi anche Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 14 al 18 gennaio: Nicoletta e Riccardo sposi

Le due avversarie, Antolina ed Elsa, si contenderanno l'amore del giovane carpentiere, il quale come ricorderemo, ha passato una notte di passione con la giovane 'ancella' proprio mentre credeva che la sua amata Elsa fosse morta.

Advertisement

Dopo la ricomparsa della sua amata, non sembra ci siano più ostacoli tra loro, tanto che Elsa e Isaac riprenderanno i preparativi per le loro nozze. Le trame delle puntate che vedremo in onda nei prossimi giorni ci svelano però un colpo di scena nella vicenda e che rimescolerà le carte in tavola.

Spoiler Il Segreto: Antolina è incinta

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto che vedremo a breve su Canale 5 ci svelano infatti che un evento inaspettato scombinerà i piani di Elsa e Isaac. Elsa infatti si accorgerà che la sua dama di compagnia accusa degli strani malori e cercherà di capire cosa le sta accadendo. La Laguna scoprirà quindi che Antolina è incinta [VIDEO]. Ignara del fatto che sia proprio Isaac il padre del bambino, comunicherà la notizia al carpentiere, il quale non confesserà subito ad Elsa la verità sulla notte di passione con Antolina.

Advertisement

Stando agli spoiler però, la verità verrà presto a galla e Isaac sarà costretto ad assumersi le sue responsabilità. Ma non tutto è come sembra a Puente Viejo e stando a quanto vedremo prossimamente sugli schermi di Canale 5, anche Antolina nasconde qualcosa e sarà proprio Elsa a tentare di smascherare la giovane 'ancella', ora diventata sua rivale in amore, allo scopo di riprendersi l'amato Isaac.

Appuntamento con le prossime anticipazioni de Il Segreto per scoprire tutta la verità sul triangolo amoroso che sta appassionando i telespettatori della soap iberica.