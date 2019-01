Annuncio

Annuncio

Jennifer Casula è una delle corteggiatrici di Ivan Gonzalez. La ragazza sta facendo di tutto per riuscire a portarsi a casa il bel tronista spagnolo che sembra essere molto preso anche dall’altra corteggiatrice Sonia. In queste ore, però, la bella Jennifer è al centro del gossip per altri motivi. Sul web, infatti, stanno circolando delle foto sue, fatte prima dei numerosi ritocchini estetici. [VIDEO]

Jennifer Casula molto diversa rispetto a prima: le foto che provano i ritocchini estetici

In queste ore sul web stanno circolando delle foto di Jennifer di tanti anni fa.

Nello specifico, si tratta di foto fatte dalla corteggiatrice quando era ancora un’adolescente. In quel periodo, infatti, lei ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, dove appare completamente diversa da com’è oggi.

Advertisement

Un cambiamento che non sembra ‘causato’ solo dal tempo, ma da diversi ritocchini estetici. Ecco le foto in questione:

Confrontando le due foto, si vede come Jennifer Casula sia cambiata nel corso degli anni. A notare i ritocchini estetici della corteggiatrice, però, è stata anche Natalia, un’altra pretendente del tronista spagnolo. In un’esterna, infatti, lei ha fatto notare che la sua bellezza è ‘naturale’, lanciando una chiara frecciatina a Jennifer.

Jennifer e i flirt prima di partecipare a Uomini e Donne per corteggiare Ivan Gonzalez

Jennifer Casula ha fatto parlare di sé già prima di partecipare a Uomini e donne come corteggiatrice. La ragazza, infatti, ha avuto un breve flirt con Stefano Laudoni, ex fidanzato di Valentina Vignali. Sembra proprio che i due abbiano avuto una breve passione in uno dei tanti momenti di crisi che ci sono stati tra la Vignali e Laudoni.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ma non solo. Jennifer Casula è nota anche per essere stata fidanzata per diversi anni con Nicolas Bovi, l’ex fidanzato di Beatrice Valli. Insomma un passato abbastanza ‘travagliato’ quello della Casula che, in questo periodo, sembra essere molto presa dal ben tronista spagnolo Ivan Gonzalez. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi per scoprire come si evolverà il trono di Ivan. Nel frattempo, il suo ‘collega’ Andrea Cerioli ha deciso di abbandonare il trono prima del previsto, scegliendo la corteggiatrice Arianna Cirrincione [VIDEO]. Presto anche per Ivan sarà tempo di scelte. Per sapere quale sarà la sua scelta molto probabilmente dovremo attendere i primi di febbraio, in occasione della festa di fidanzamento organizzata da Valeria Marini.