Annuncio

Annuncio

Le vicende dei protagonisti della soap opera 'Un posto al sole', in onda tutti i giorni della settimana su Rai Tre alle ore 20:45, hanno la capacità d'incuriosire un pubblico eterogeneo [VIDEO]. La concentrazione principale delle puntate che vanno da lunedì 28 gennaio a venerdì 1 febbraio viene posta intorno al personaggio di Roberto Ferri che ha superato un momento difficile dopo aver fatto i conti con un intervento cardiaco a causa del quale si è temuto per le sue condizioni di salute.

Leggi anche Beautiful anticipazioni Usa: Hope culla il corpicino della figlia morta

Il padre di Filippo, però, non riesce a mettersi il passato alle spalle e la fine drammatica della storia con Vera ha scosso la vita dell'uomo, incapace di tornare alla normalità.

Advertisement

Nel frattempo, Elena accusa un malore ma la donna scopre di essere incinta e non sa se sia il caso di comunicare la novità a Valerio. Questa lieta notizia, però, viene messa in secondo piano dall'arrivo di Simona, ex moglie di Valerio pronta a far parlare di sé sebbene dica di essere tornata solamente per stare vicino alla figlia Vera. Elena, invece, ha paura che questa presenza possa mettere i bastoni tra le ruote nella storia con il Viscardi.

Michele rischia di perdere il lavoro: la preoccupazione di Elena

Michele, invece, rischia di perdere il posto di lavoro e viene costretto a sottostare alle direttive del direttore dopo essersi reso protagonista di uno scontro con il pubblico. Scheggia non ha approvato il modo in cui Michele ha gestito la trasmissione ma l'arrivo di un video potrebbe mettere in chiaro la situazione.

Advertisement

I migliori video del giorno

La verità potrebbe venire a galla permettendo a Saviani di spiegare come sono andati realmente i fatti, mentre Elena si sente sola in quanto non comprende il comportamento del compagno al quale ha comunicato la novità. La figlia di Marina si dice pronta ad avere un confronto con il Viscardi che si trova alle prese con un periodo di confusione.

Roberto vorrebbe incontrare Vera ma deve fare i conti con le sue paure

Intanto Michele viene motivato dal gesto di ribellione di un compagno di Mimmo e decide di proseguire per la sua strada arrivando a disattendere le richieste ricevute da Scheggia. Alex, dal canto suo, continua a ricoprire il ruolo di "detective" per conto dell'amico Vittorio ma la giovane donna viene colta in flagrante da Anita nel momento in cui stava spiando la collega di lavoro. La convivenza tra Renato e Raffaele ha degli sviluppi inaspettati, divenendo sempre più difficile; Roberto, invece, vorrebbe avere la possibilità d'incontrare Vera in carcere [VIDEO], ma non sa se possa essere la scelta giusta.