Celia e Felipe Alvarez Hermoso torneranno ad essere al centro delle vicende relative alle prossime puntate di "Una vita", attese per il mese di marzo su Canale 5. Dalle anticipazioni si apprende che il legale farà intendere alla consorte di avere altre donne per fare in modo che si allontani da lui e, di conseguenza, preservandola da alcune minacce ricevute dall'uomo.

Una Vita anticipazioni: Felipe difenderà Antonito in tribunale

Tutto inizierà quando Antonito Palacios verrà arrestato dal commissario Mendez.

Il figlio di Ramon, infatti, finirà in carcere con l'accusa di truffa aggravata ai danni del comune dopo essere stato convinto da Belarmino ad affiancarlo in un progetto legato all'edificazione di un monumento in memoria dei militari caduti durante la guerra a Cuba.

In realtà l'iniziativa ben presto si rivelerà una frode, con l'anziano che fuggirà dal paese dopo aver sottratto il denaro messo a disposizione dal municipio. E così lo sfortunato fidanzato di Lolita si ritroverà in un mare di guai [VIDEO].

Proprio la giovane, a questo punto, cercherà di convincere Felipe ad assumere la difesa del fidanzato, certa della sua estraneità ai fatti. In un primo momento il marito di Celia dimostrerà di essere piuttosto titubante, ma successivamente deciderà di accettare l'incarico.

Una Vita, trame marzo: Felipe mente a Celia per proteggerla

Le trame delle puntate di "Una Vita" in onda probabilmente a marzo su Canale 5 riportano che Felipe s'impegnerà duramente per difendere Palacios Jr, il quale si rifiuterà di autoaccusarsi per quanto accaduto dopo aver ricevuto alcune lettere minatorie in galera.

Inoltre questi inquietanti messaggi verranno recapitati anche all'avvocato, il quale comincerà a temere eventuali ritorsioni verso la sua famiglia.

Il consorte di Celia (Ines Aldea) però non se la sentirà di abbandonare il figlio di Ramon ad un passo dal processo, e così studierà un piano per allontanare e proteggere la moglie. Il legale, infatti, le rivelerà (mentendo) di essere ancora un donnaiolo e di frequentare diverse donne.

Celia si ritroverà in uno stato di profonda depressione, anche se intuirà che il marito le sta nascondendo qualcosa di ben più grave. La donna parlerà dei suoi dubbi con la cara amica Trini che, decisamente adirata per i presunti tradimenti di Felipe, deciderà di affrontarlo a muso duro, ma l'uomo continuerà a mentire anche quando verrà attaccato dalla moglie di Ramon [VIDEO], chiedendole al contempo di non intromettersi più nella sua vita privata.

Ma il peggio deve ancora venire, perché Alvarez Hermoso verrà ferito alla testa da un uomo in calle Acacias 38. Il delinquente, inoltre, lo minaccerà di morte, intimandogli di non presentarsi in tribunale per difendere Antonito.