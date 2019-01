Annuncio

Nuovo spazio con Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO] in onda tutti i giorni su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Olga aggredirà sua madre Ursula mentre Blanca scoprirà di attendere un bambino. Infine Maria Luisa tramerà alle spalle di suo fratello e Lolita.

Olga accoltella Ursula

Blanca e sua sorella Olga saranno le protagoniste delle puntate di Una Vita [VIDEO]in onda in queste settimane su Canale 5.

Le anticipazioni svelano che Olga pugnalerà al ventre sua madre dopo averle mandato dei chiari segnali intimidatori. Dopodiché farà l'incontro con sua sorella Blanca, alla quale rivelerà di essere stata abbandonata dalla loro mamma nel Bosco delle Dame quando aveva 5 anni, tanto da essere stata accudita da Thomas fino alla sua morte.

Blanca, a questo punto, pretenderà dalla madre una spiegazione. Proprio quest'ultima spiegherà di essere stata costretta a lasciare Olga nel bosco di Baba Yaga in quanto credeva che era indemoniata.

Donna Susana, nel frattempo, convincerà il figlio a chiudere la frequentazione extraconiugale con Elvira e concedere una seconda chance alle nozze con Adela. Una decisione che farà arrabbiare moltissimo la figlia del colonnello che senza pensarci due volte si presenterà in sartoria e si renderà protagonista di una scenata di gelosia con Gayarre. Infine penserà di vendicarsi della sua rivale facendole dei dispetti.

Maria Luisa prova a dividere Lolita e Antonito, Blanca incinta

Le anticipazioni delle prossime settimane di Una Vita svelano che Maria Luisa disapproverà la relazione sorta tra Lolita ed Antonito.

Per questo motivo comincerà a prenderlo in giro prima di proporre la sua candidatura per un lavoro all'estero. Antonito, intanto, stufo di essere sottomesso alla volontà di Victor dichiarerà di essere disposto a partire ma sarà spiazzato dal padre quando gli dirà che non farà nessun passo per farlo assumere. A questo punto il giovane capirà di essere stato ingannato da sua sorella intenzionata a dividerlo dalla serva Lolita. Per questo motivo la obbligherà a non mettere più il becco nella sua relazione.

Ursula, intanto, allestirà un omaggio in onore di Jaime Alday in casa sua. Durante la festa la tiara reale donata dalla Marchesa di Urrutia scomparirà misteriosamente tanto che i sospetti ricadranno su Olga. Proprio quest'ultima abbandonerà Acacias 38 in tutta fretta mentre Diego, fuori di sé, inviterà Ursula a rivelare a tutti gli ospiti dell'esistenza della sua diabolica figlia. Blanca, intanto, accuserà degli strani malesseri ed inizierà a sospettare di essere incinta ma avrà forti dubbi sulla paternità. Dall'altro canto Rosina avrà una perdita ematica e comprenderà di non essere in dolce attesa ma in menopausa.