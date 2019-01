Annuncio

La presunta laison amorosa tra Tony Effe e Taylor Mega, ex compagna di Flavio Briatore che in passato è stata paparazzata con Sfera Ebbasta, continua ad occupare le cronache del Gossip italiano.

La relazione tra i due sta attirando le attenzioni del pubblico, anche e soprattutto per una presunta frecciatina social, mai del tutto confermata, che Sfera Ebbasta avrebbe lanciato a Tony Effe [VIDEO] poco dopo la diffusione della notizia, con un post su Instagram in cui è riportata la frase 'Mai tradito un frate per una tipa'.

Ma a far discutere ultimamente è anche una recente video diretta di Taylor Mega, che ha fatto supporre a qualcuno che la storia con il trapper capitolino sia finta, nient'altro che una mera finzione studiata a tavolino per attirare il pubblico.

Nella diretta infatti – ripresa e rilanciata dal noto canale YouTube 'Social Boom', con un video che ha superato le 140.000 views in un giorno solo – è presente anche un'amica dell'avvenente star di Instagram, il cui atteggiamento durante la diretta ha fatto supporre a qualcuno che la storia con il membro della Dark Polo Gang non sia altro che una montatura.

La diretta di Taylor Mega

Nonostante Taylor Mega nella clip dichiari che l'amore con Tony Effe sia sbocciato 'Alla seconda tr*****a, piuttosto che a prima vista', la sua amica, sentendo parlare di questa relazione, sembra letteralmente cascare dalle nuvole, come se non avesse mai sentito parlare del nuovo compagno di Taylor. Una circostanza a dir poco curiosa, che sta comprensibilmente generando perplessità.

Emblematica in tal senso la conversazione tra le due ragazze a partire dal minuto 1:04 del video caricato da Social Boom.

"Con chi stai ? Non ne sapevo nulla. Perché non mi racconti i tuoi segreti ?" Queste le parole della ragazza, che associate all'espressione evidentemente imbarazzata di Taylor, hanno fatto sì che il beneficio del dubbio si insinuasse comprensibilmente in molti utenti on line.

Taylor Mega conferma la relazione con Tony Effe

Dal canto suo Taylor Mega ieri sera ha ribadito l'ufficialità della sua relazione con Tony Effe [VIDEO]. La star di Instagram lo ha fatto in diretta su Radio Deejay, ospite della trasmissione 'Say Wad', condotta da Michele Wad Caporosso. Nell'intervista la ragazza ha parlato anche dei sui problemi con gli uomini, affermando come spesso in passato i suoi partner abbiano sofferto una sorta di ansia da prestazione nei suoi confronti.