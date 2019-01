Annuncio

Sabato 12 gennaio è stata registrata una delle puntate di Uomini e Donne [VIDEO] che più farà discutere gli amanti del Gossip nostrano ed in particolare i fans della trasmissione ideata e condotta dalla ''queen'' della televisione italiana, Maria De Filippi. Chi ama questo programma [VIDEO] ha imparato negli anni a convivere con i repentini colpi di scena e le ''scelte'' improvvise dei propri protagonisti. La puntata registrata sabato non sfugge a questa regola e, tramite le ultime anticipazioni, si è saputo che Andrea Cerioli ha scelto Arianna, mentre per quanto riguarda Teresa la sua scelta è molto vicina ed indubbiamente, ad oggi, Andrew Dal Corso è il favorito indiscusso.

News Uomini e Donne, Andrew è il favorito: la scelta di Teresa è vicina

Nel dettaglio, Teresa ha portato in esterna tutti e tre i suoi corteggiatori rimasti, ovvero, Kevin, Andrew e Antonio.

Con Kevin l'uscita ha dimostrato il poco interesse reciproco e cosi in puntata Teresa lo ha eliminato definitivamente dal programma, restringendo il campo a soli due corteggiatori rimasti: Andrew ed Antonio. In virtù dei solo due corteggiatori rimasti, è chiaro ed evidente che la sia questione ormai di settimane se non giorni. L'esterna con Dal Corso ha avuto come cornice un muro bianco in cui Teresa ed Andrew hanno scritto i loro messaggi. Tra carezze e abbracci, c'è stato un lunghissimo ed appassionato bacio che ha letteralmente fatto impazzire il pubblico presente in studio e che piacerà anche ai milioni di appassionati di questo programma di Canale 5. Dopo queste immagini travolgenti, Antonio ha perso le staffe ed ha abbandonato la trasmissione. Teresa poi non è andata a riprenderlo all'esterno come spesso accadeva in passato.

Nonostante questi pesanti indizi, Uomini e donne in passato ha sempre capovolto situazioni che sembravano abbastanza chiare, quindi non è possibile escludere eventuali colpi di scena per la scelta della bella napoletana.

Spoiler Uomini e Donne trono classico: Andrea sceglie Arianna, Lorenzo bacia entrambe

Per quanto riguarda gli altri troni, Andrea ha fatto la sua scelta uscendo dal programma con la bella e giovane Arianna, mentre sembra molto più ingarbugliata la situazione in cui è immischiato Lorenzo. Il tronista si trova tra due fuochi ed ha più volte detto di essere attratto da entrambe. Anche se un particolare sembra far pendere la bilancia verso Claudia: durante l'esterna, Lorenzo le ha scritto ''scusa'' sulla sabbia dopo la finta scelta della settimana scorsa. Un atteggiamento molto dolce che non ha avuto con Giulia. Che sia un indizio sulla possibile scelta? Lo sapremo nelle prossime registrazioni del trono classico che avranno come oggetto le prossime scelte di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Ivan e Teresa Langella.