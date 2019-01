Annuncio

Continuano a sorprendere il pubblico le vicende dei protagonisti della soap opera di Rai Tre, in onda dal 21 ottobre 1996, 'Un Posto Al Sole', che si è sempre distinta per la sua capacità di [VIDEO]catalizzare l'attenzione. Centrale sarà il personaggio di Diego, che pensa continuamente agli errori commessi nella relazione con Beatrice e vuole trovare una soluzione per migliorare i rapporti con l'ex fidanzata. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 4 fino a venerdì 8 febbraio svelano che i due non si perderanno d'animo, provando a ricostruire il loro rapporto; tuttavia, nuove tensioni sembrano essere presenti nella coppia.

Inoltre, il figlio di Raffaele viene spronato da Beatrice a trovare un impiego soddisfacente, al punto da chiedere a Franco di assumerlo in garage. Elena, invece, ha scoperto di essere incinta ma non ha ancora comunicato la notizia al compagno, in quanto cerca il momento giusto per dare il lieto annuncio al Viscardi.

La figlia di Marina prenderà coraggio spiegando la situazione al fidanzato che, tuttavia, non prenderà nel migliore dei modi la novità trovandosi alle prese con un nuovo sconvolgimento nella sua vita.

Valerio Viscardi prova a tenere insieme i pezzi della sua vita

Il comportamento sfuggente del padre di Vera nei confronti Elena è causato anche dalle richieste di Simona, sempre più pressante. La madre di Alice rimane turbata dal modo in cui Valerio ha reagito all'arrivo della donna, venendo assalita da dubbi sul loro rapporto. Filippo (Michelangelo Tommaso), invece, deve fare i conti con una giornata difficile a causa della precisione meticolosa di Renato, pronto a creare difficoltà al figlio di Roberto; lo stesso discorso vale per Serena, richiamata da Ping.

Gaetano Prisco ottiene gli arresti domiciliari

Rossella (Giorgia Gianetiempo), dal canto suo, deve sostenere un esame difficile mentre Valerio (Fabio Fulco) prova a mantenere il controllo della situazione.

Intanto Alberto (Maurizio Aiello) approfitta delle debolezze dell'amico per avere un incontro con una persona all'insaputa di Valerio, mentre Alex non riesce a gestire il ruolo di doppiogiochista. Elena viene supportata da Marina (Nina Soldano), contenta per la sua gravidanza. Infine, si aggravano le condizioni di Gaetano Prisco: quest'ultimo finirà per ottenere gli arresti domiciliari, fatto che scatenerà la rabbia di Franco, messo al corrente della situazione [VIDEO] da Niko.