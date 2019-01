Annuncio

Annuncio

L'Isola dei Famosi riparte giovedì 24 gennaio su Canale 5. Questa è la quattordicesima edizione del Reality Show del canale Mediaset condotta ancora una volta da Alessia Marcuzzi [VIDEO], al timone del programma dal 2015. Il reality di sopravvivenza, prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia, vede i vip in Honduras alle prese con problemi di cibo, clima e mosquitos e ogni anno propone un cast avvincente che appassiona da casa tanti spettatori. Per l'edizione del 2019 sono ancora molte le incognite (anche se mancano solo due giorni dalla messa in onda della prima puntata), che si scopriranno con l'inizio del programma e il suo evolversi.

Isola dei famosi 2019: il cast della quattordicesima edizione

Tra i nomi del cast dell'Isola dei famosi 2019 [VIDEO] c'è quello di Alvin, vecchia conoscenza del reality che infatti torna a vestire i panni dell'inviato.

Advertisement

In studio con Alessia Marcuzzi ci saranno due opinioniste inedite ovvero Alda D'Eusanio e Alba Parietti, due donne molto diverse tra loro che sicuramente metteranno in risalto punti di vista diversi per dar vita a dibattiti animati. Tra i protagonisti del reality, pronti a partire per la selvaggia isola delle privazioni ci sono: Paolo Brosio, Kaspar Capparoni, Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Marina La Rosa, Marco Maddaloni, Jo Squillo e Taylor Megan. Una novità di quest'anno sono le "polene", nuovo ruolo pensato per gli ospiti, primi in assoluto a provarlo saranno Francesca Cipriani, protagonista di una passata edizione e il Mago Otelma. Altra sorpresa di quest'anno è la presenza della possibilità di arrivare dritti dritti in finale in qualsiasi momento del programma mediante il ritrovamento del cocco d'oro.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ma a svelare i dettagli ci penserà la padrona di casa nella prima puntata.

Le anticipazioni della quattordicesima edizione

Durante il corso della conferenza stampa per l'edizione 2019 dell'Isola dei famosi, Alessia Marcuzzi ha dichiarato di non vedere l'ora di partire perché si appassiona alle storie dei concorrenti e ha spiegato la novità delle polene. Confermata anche la presenza della Gialappa's Band ovvero Giorgio Gherarducci, Carlo Taranto e Marco Santin. Il trio interverrà nel corso della diretta commentando tutto quello che sta accadendo in Honduras. Ai protagonisti dell'Isola dei famosi si aggiungeranno poi altri dei quattro finalisti di Saranno Isolani ovvero Alice Fabbrica, Giorgia Venturini, Yuri Rambaldi e John Vitale.