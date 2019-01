Annuncio

Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e donne, il dating show condotto da Maria De Filippi [VIDEO] in onda dal lunedì a venerdì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sossio Aruta e Giorgio Manetti. Se l'ex calciatore ha fatto una bellissima dichiarazione d'amore ad Ursula nel corso della puntata odierna del trono over, il Gabbiano ha rilasciato un'intervista dove è tornato a parlare del programma che l'ha reso famoso.

Uomini e Donne: Ursula e Sossio lasciano il trono over

Una puntata emozionante, quella appena conclusa del trono over di Uomini e Donne [VIDEO].

Protagonisti indiscussi sono stati Ursula Bennardo e Sossio Aruta. La coppia, infatti, ha deciso di lasciare il programma.

Scendendo nel dettaglio, Sossio ha dichiarato di amare follemente Ursula davanti ad un pubblico in lacrime.

Advertisement

Inoltre, erano presenti addirittura la mamma e la sorella del calciatore che per l'occasione si sono cimentate in alcuni balli latino americani. La Bennardo sembra essere davvero riuscita a scalfire il cuore di Sossio, il quale è arrivato addirittura a consegnarle un anello, segno del suo amore. Inoltre, l'Aruta ha messo a tacere le incomprensioni con Nino, tanto da stringersi la mano in segno di pace. Un addio che ha fatto commuovere Gemma Galgani, mentre la presentatrice è apparsa molto felice per loro. A tal proposito Sossio, prima di lasciare Uomini e Donne, ha ringraziato Maria De Filippi che gli ha fatto trovare l'amore. Infine ha pubblicato un post su Instagram, dove ha ringraziato la sua Regina di avergli fatto battere nuovamente il cuore.

U&D: Giorgio Manetti contro i protagonisti del programma

Se Ursula e Sossio hanno lasciato Uomini e Donne tra le lacrime di tutti i presenti, Giorgio Manetti è tornato a far parlare di sé per un'intervista rilasciata al blog SuperGuidaTv.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nel dettaglio, l'ex cavaliere ha riferito di non seguire più le vicende dei suoi ex colleghi del trono over di Uomini e Donne. Il fiorentino, infatti, ha riferito che all'interno del programma di Mediaset ci sono delle persone che non hanno un comportamento limpido mentre lui è stato attaccato nonostante fosse stato sincero.

Inoltre, ha voluto fare chiarezza su alcuni voci che lo volevano come naufrago della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. A tal proposito, ha riferito di essere stato assai infastidito nel leggere il suo nome tra quelli partecipanti al cast, sebbene lasci la porta aperta a tutte le proposte. Durante l'intervista, Giorgio ha parlato anche della sua ex storica, Gemma Galgani. Su quest'ultima, l'uomo ha detto di non averla più sentita e vista da molto tempo, sebbene non abbia nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con lei in quanto è fidanzato.