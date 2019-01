Annuncio

Gemma Galgani è stata travolta dall’affetto dei fan nel giorno del suo sessantanovesimo compleanno. La dama del trono over ha voluto condividere le sue emozioni prima su Stories, spegnendo la candelina, e poi con un post pubblicato sui profili social. “Vi ho letti tutto d’un fiato con il desiderio di rileggervi. Quindi il tempo che avevo a disposizione per ringraziarvi l’ho utilizzato per assaporare i vostri messaggi. Grazie a tutti voi che mi volete bene e che mi apprezzate per come sono” - queste le parole con le quali la dama del trono over di Uomini e Donne [VIDEO] ha ringraziato i suoi numerosi follower.

In precedenza la Galgani aveva pubblicato una foto da bambina in compagnia dei genitori. In questi giorni la torinese è stata protagonista anche di una velenosa intervista al magazine di Uomini e donne in cui ha preso di mira Rocco Fredella e Paolo Marzotto ed è tornata a parlare di Giorgio Manetti.

'Paolo è interessato a donne più giovani'

L’avventura di Gemma Galgani [VIDEO] a Uomini e Donne è iniziata nel 2010. Nel corso degli anni la piemontese è stata protagonista di intense love story ma anche di fugaci conoscenze. Nel corso di questa stagione due cavalieri hanno deciso di partecipare al programma per corteggiare la star del trono over: Rocco e Paolo. Nonostante le premesse iniziali il rapporto si è bruscamente interrotto con Gremma che ha festeggiato il sessantanovesimo compleanno da single. In un’intervista rilasciata al magazine di Uomini e Donne la Galgani non ha avuto parole tenere nei confronti dei due corteggiatori. “Con Paolo pensavo di aver trovato serenità, rispetto e disponibilità ma è stata soltanto una situazione momentanea”. Con il trascorrere delle settimane la torinese ha compreso che l’interesse di Marzotto era solo apparente.

“Abbiamo condiviso momenti importanti della nostra vita ma alla sono servita soltanto a rassicurarlo ed a confortarlo, poi gli incontri si sono diradati con le scuse più assurde”. Gemma non ha gradito la mancanza di sincerità da parte di Paolo. “Non prendiamoci in giro, lui è interessato a donne più giovani di me”.

'Rocco mi ha usato per diventare famoso e fare serate'

Parole pesanti anche nei confronti di Rocco Fredella con la dama che l’ha accusato di averla utilizzata per diventare famoso. “Ormai ne sono sicura, ora fa serate e comparsate ed uno di questi eventi era pubblicizzato con una fotografia nella quale ci baciavamo. Non mi ha chiesto neanche scusa per questo”. La Galgani ha spiegato di essere stata destabilizzata dalla sua ambiguità e di essere arrivata alla conclusione che lui più che una donna cerca un soprammobile. “Non tollero i bugiardi seriali, un giorno mi diceva che aveva un manager e il giorno dopo il contrario. Cercava in ogni modo di sfuggire alle spiegazioni che gli chiedevo”.

Inoltre Gemma ha precisato che ci sono profonde differenze rispetto alla storia d’amore con Giorgio Manetti. “Lui è stato sempre leale e fedele nel corso del nostro fidanzamento. Poi ero realmente innamorata di Giorgio mentre di Rocco non ho mai detto di esserlo”.

Nella lunga intervista la sessantanovenne ha piazzato una stoccata anche nei confronti di Tina Cipollari. “Mi dice sempre che sono un cattivo esempio, lei con i suoi comportamenti cosa pensa di essere?”