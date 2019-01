Annuncio

Un posto al sole sorprenderà ancora una volta i suoi tanti fan con un colpo di scena incredibile nella storyline che vedrà protagonisti i giovani Patrizio e Rossella. Le trame relative alle puntate, in onda nella settimana dal 14 al 18 gennaio, rivelano che la ragazza in seguito al bacio dato a Diego, capirà di non amare più Patrizio e deciderà di mettere fine alla loro relazione. Il Giordano Junior, sarà letteralmente a pezzi per come sono andate le cose tra di loro e mediterà una decisione pericolosa.

Intanto, Alberto riuscirà ad entrare a far parte dei Cantieri, mentre Roberto sarà sempre più sotto stress. Infine, il colonnello Picardi mal sopporterà l'idea che la moglie sia tornata a lavorare.

Un Posto al Sole, Adele continua a negare i suoi problemi

Le trame di Un Posto al Sole dal 14 al 18 gennaio rivelano che Roberto Ferri riuscirà ad ottenere la conferma del suo ruolo di direttore generale nell'organigramma delle imprese Viscardi. Tuttavia, per poter avere nuovamente la nomina, dovrà sottostare ad una precisa richiesta di Valerio. Guido sarà sempre più deciso ad andare da Mariella [VIDEO]per dichiarargli il suo nome, ma la ragazza lo vedrà in compagnia della sua ex moglie Assunta e non sembrerà volergli dare un'altra chance. Il video postato su internet dai ragazzi del progetto di alternanza-lavoro, creerà non pochi problemi a Michele nel suo lavoro alla radio. Marina capirà che non ha nessuna possibilità di evitare che Alberto entri a far parte dei Cantieri.

Intanto inizieranno i lavori per la ristrutturazione di casa Poggi, ma il colonnello Manlio Picardi non sarà per nulla entusiasta che la moglie abbia ripreso a lavorare. Guido, nonostante tutto, proverà a fare la sua dichiarazione d'amore a Mariella, mentre Patrizio deciderà di passare del tempo con Rossella e così tornerà a sorpresa a Napoli. Adele continuerà a mentire circa i suoi problemi con suo marito nonostante Giulia abbia intuito qualcosa.

Patrizio a pezzi per la fine della storia con Rossella

Valerio, dopo mille richieste, otterrà finalmente un permesso per fare visita a sua figlia Vera in prigione. Nel frattempo, Alberto firmerà il contratto che gli permetterà di entrare a far parte nuovamente dei Cantieri. Con l'arrivo a sorpresa di Patrizio, Rossella si troverà di fronte ad una difficile scelta: continuare a far finta di nulla oppure confessargli la verità su lei e Diego [VIDEO]. Cosa farà la giovane Graziani?. Serena finalmente farà il test del Dna per la causa di riconoscimento della paternità.

Franco avrà un incidente sulla neve che gli farà temere di non essere più visto come un supereroe infallibile da sua figlia Bianca. Roberto si tormenterà per Vera e, inoltre, dovrà fare da paciere tra Marina e Alberto che avranno un forte scontro e ciò gli causerà ulteriore stress. Diego riporterà a casa Patrizio, ma il giovane starà malissimo per la fine della sua relazione con Rossella e mediterà una decisione alquanto pericolosa. Franco sarà in crisi per non essere più il mito di sua figlia Bianca, ma avrà un'occasione per recuperare punti.