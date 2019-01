Annuncio

Da qualche tempo Taylor Mega, modella e superstar di Instagram – può infatti vantare una fan page seguita da oltre un milione di seguaci, in continua e costante crescita – è entrata a piene mani nelle cronache del gossip italiano, diventando protagonista di innumerevoli articoli e interviste [VIDEO], presenti sia sui blog on line che sulle riviste in formato cartaceo.

Dopo aver fatto parlare di sé per aver avuto nei mesi scorsi un flirt con Flavio Briatore, essere stata compagna di Sfera Ebbasta, si è da poco fidanzata con un altro tra i più popolari esponenti della trap italiana, ovvero Tony Effe, membro di punta della Dark Polo Gang, ed attualmente sta continuando ad incrementare la sua popolarità prendendo parte all'ultima edizione dell'Isola dei famosi – trasmessa dalle reti Mediaset – iniziata proprio ieri.

In una recente intervista la ragazza ha parlato dettagliatamente del suo attuale compagno, ma anche della sua precedente relazione con Sfera Ebbasta, spiegando i motivi della rottura, ma affermando allo stesso tempo come quella avuta con il 'Trap King' di Sesto San Giovanni, seppur breve, sia stata una vera storia d'amore.

Le parole di Taylor Mega su Sfera Ebbasta

Taylor ha parlato ampiamente di Sfera Ebbasta, lo ha fatto in due diversi momenti dell'intervista concessa al settimanale Diva e Donna, prima definendo la loro come una "relazione tossica", e successivamente spiegando dettagliatamente i motivi della fine della laison. Queste le sue parole: "Ci siamo lasciati dopo aver discusso perché un giorno ho deciso di partire senza preavviso per Dubai e le Maldive. Ma la verità è che ero troppo folle ed eccessiva per lui. In ogni caso ci tengo a precisare che non è stata una botta e via, è stata una storia vera. Lui mi cercava da un anno circa, mi scriveva, e alla fine ho ceduto al corteggiamento [..] Adesso non lo sento più. L'ho contattato solo dopo la tragedia di Corinaldo. Sono molto dispiaciuta che qualcuno gliene faccia una colpa, secondo me non è giusto".

Taylor Mega parla di Tony Effe

Solo amore e complimenti invece da parte di Taylor per Tony Effe [VIDEO], queste le sue parole rilasciate a Diva e Donna: "Tony è un bel ragazzo, ed è molto virile. Io non riesco proprio a sopportare gli uomini che passano un sacco di tempo a pettinarsi e a fare i selfie. Lui è un vero maschio, me devo dire che in realtà mi ha fatto innamorare anche e soprattutto con la sua dolcezza infinita".