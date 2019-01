Annuncio

Sembra proprio che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri facciano sul serio. Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha infatti fatto delle rivelazioni davvero inaspettate. Ambra aspetterebbe addirittura un figlio dall’allenatore della Juventus.

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri: forse bebè in arrivo

Secondo Chi, Ambra Angiolini e Max Allegri hanno preso casa insieme a Milano. Fino ad ora lei ha vissuto a Brescia, ma avrebbe deciso di trasferirsi definitivamente nel capoluogo lombardo.

Secondo le indiscrezioni r [VIDEO]ivelate dal settimanale, i due stanno arredando la loro nuova casa e presto ci andranno a vivere proprio per ‘fare famiglia’. Una storia d’amore davvero profonda quella dei due che, mese dopo mese, si mostrano sempre più uniti.

Da un po’ di tempo, secondo indiscrezioni, i due starebbero pensando anche alle nozze, ma fino ad ora non c’è stata nessuna conferma da parte dei diretti interessati. Forse il matrimonio ci sarà già a giugno. Nelle ultime ore, però, il settimanale Chi ha anche parlato dell’arrivo di un nuovo bebè. Ambra Angiolini, infatti, sarebbe incinta di Massimiliano Allegri. Già l’anno scorso era arrivata la notizia della presunta gravidanza, che era stata poi smentita proprio dalla diretta interessata. Inoltre, la Angiolini aveva rilasciato un’intervista dove aveva ammesso di essere molto serena al fianco del suo nuovo compagno.

Entrambi sono già genitori

Entrambi sono già genitori. In particolare Amba Angiolini [VIDEO]è già madre di Leonardo, 12 anni, e Jolanda, 15 anni, nati dalla storia d’amore con il cantante Francesco Renga.

Proprio con quest’ultimo, l’attrice sembra essere rimasta in buoni rapporti, al punto da rimanere fino ad ora a vivere a Brescia. Anche l’allenatore della Juventus è già padre di due figli: Valentina, 23 anni, e Giorgio, di 4 anni. Valentina Allegri, la primogenita, in questo periodo è anche al centro del Gossip per la sua presunta frequentazione con Piero Barone, uno dei cantanti de Il Volo. Il trio quest’anno parteciperà anche al Festival di Sanremo. Può essere che questa partecipazione sarà l’occasione migliore per confermare e ufficializzare la loro storia d’amore. Non ci resta che attendere per scoprirlo. Nel frattempo, per quanto riguarda la storia d’amore tra Ambra Angiolini e Max Allegri, non resta che aspettare una conferma o una smentita da parte dei diretti interessati.