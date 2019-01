Annuncio

Una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne è avvenuta giovedì 17 gennaio 2019 e come ci riportano le anticipazioni, nello studio di Maria De Filippi è successo un po' di tutto. Teresa si è detta pronta alla scelta tra Andrea e Antonio dopo aver baciato quest'ultimo, mentre il trono di Luigi Mastroianni sembra aver fatto un passo indietro. Il tronista infatti, si è detto pentito di aver voluto continuare con sole tre corteggiatrici ed ha manifestato la volontà di conoscere nuove ragazze.

Faremo dunque la conoscenza di Valentina che, come vedremo, sembra aver fatto perdere la testa a Mastroianni destando la reazione delle altre ragazze. [VIDEO]

Anticipazioni nuova registrazione trono classico: Mastroianni folgorato da Valentina

Grandi novità sul trono di Luigi arrivano dall'ultima registrazione di Uomini e donne avvenuta come detto il 17 gennaio negli studi Elios di Roma: al centro della puntata un nuovo arrivo nella cerchia delle corteggiatrici del tronista siciliano [VIDEO].

Stiamo parlando di Valentina Anna Galli, una giovane attrice e modella che, stando a quanto riportano le anticipazioni fornite da 'Il Vicolo delle news' pare abbia fatto perdere la testa a Mastroianni. Nel dettaglio, veniamo a sapere che il giovane ha passato ben sette ore in esterna con la nuova corteggiatrice, in una location dove i due hanno cucinato e mangiato e dove il tronista ha addirittura chiesto alla produzione di passare la notte, per poter rivedere Valentina già la mattina dopo. Richiesta non accettata dalla redazione di Uomini e donne ma che mostra quanto la giovane abbia colpito particolarmente il giovane siciliano.

Uomini e donne: Irene e Sonia piantano in asso Luigi

La scelta di Luigi di conoscere nuove ragazze, nasce dal fatto che il ragazzo reputa Irene, Sonia e Giorgia delle ragazze prive di personalità, come comunicato loro dallo stesso tronista prima di conoscere Valentina.

Convocate tutte e tre insieme, le corteggiatrici si sono sentite dire da Luigi quanto loro lo abbiano deluso, in quanto cerca una una ragazza che gli sappia tenere testa. Sarà a questo punto che Sonia si alzerà e se ne andrà, mentre Irene e Giorgia saranno presenti in puntata. Stando alle anticipazioni, veniamo a sapere che, nel corso della registrazione e dopo aver visto l'esterna con Valentina, Irene avrà finalmente un'accesa discussione con Luigi, al termine della quale si alzerà e si auto eliminerà. Giorgia invece esce dallo studio ma non è chiaro se si sia eliminata o meno. Verranno tra l'altro mostrate alcune delle foto abbastanza osè che Valentina ha pubblicato sul suo profilo Instagram e che destano anche i commenti dell'altro tronista Lorenzo. Sta di fatto che, l'arrivo di Valentina a Uomini e donne, sembra aver messo del pepe nel percorso di Luigi.

Restiamo in attesa delle prossime anticipazioni sul trono classico per scoprire ulteriori novità su quanto sta accedendo nel percorso di Luigi Mastroianni e degli altri tronisti del dating show di Maria De Filippi.