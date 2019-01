Annuncio

Una vita continua a stupire con le anticipazioni delle puntate spagnole, che vedono Diego gravemente malato. Il ritorno di Olga, la gemella di Blanca creduta morta per così tanti anni, porterà solo guai in quel di Acacias. Nemmeno la cattiveria di Ursula riuscirà a fermarla, almeno per ora. Tremendamente gelosa di Blanca, la giovane Olga non perderà tempo per umiliare la sorella e cercare di prendersi quel che è suo, Diego compreso. La Dicenta non perderà tempo per approfittare della situazione, suggerendo alla figlia di sedurre Diego per poi infliggerli il colpo finale.

Peccato che l'Alday verserà in gravissime condizioni di salute.

Una Vita, trame spagnole: Diego sta per morire

Negli episodi spagnoli di Una Vita [VIDEO] in onda prossimamente su Canale 5, Ursula cercherà di far leva sulla gelosia di Olga nei confronti di Blanca.

La ex istitutrice la spingerà nelle braccia di Diego e la convincerà poi a somministrargli del potente veleno. L'uomo sembra stare davvero male, tanto da perdere conoscenza e svenire durante la visita di Elvira. Subito verrà chiamato il medico che, dopo alcuni accertamenti, diagnosticherà all'Alday una intossicazione da mercurio. Diego non avrà alcuna intenzione di curarsi, senza apparente motivo. Tuttavia la sua grave condizione di salute non sarà da attribuire ad Olga, che in realtà non lo ha avvelenato come intimato da sua madre. Intanto Samuel pregherà Blanca di sciogliere il suo matrimonio, senza alcun successo.

Olga si prende cura di Diego nelle puntate spagnole di Una Vita

Olga, che nel frattempo si innamorerà per davvero di Diego, cadrà nelle disperazione e gli prometterà di stargli vicino.

Tuttavia il giovane la respingerà, dicendole di pensare ancora a Blanca. Saputo della malattia, sarà proprio Blanca a precipitarsi da Diego, che non le lascerà alcuna speranza, avvisandola del fatto che a breve morirà. Nel frattempo a casa della Dicenta Olga assicura alla madre di non aver avvelenato Diego, proprio perché perché morirà naturalmente a causa della sua malattia. Blanca, ignara dell'alleanza tra sua sorella e Ursula, proverà in tutti i modi a far ragionare Diego affinché accetti delle cure sperimentali. Le anticipazioni di Una Vita [VIDEO] proseguono con Samuel che, nonostante la forte rivalità, deciderà di aiutare suo fratello. A fermare i nobili intenti sarà il medico, che spiegherà all'Alday come stanno davvero le cose: Diego sta per morire. Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita si chiudono con Olga, che dirà ad Ursula di avere avuto un'idea per mettere fine alla dinastia degli Alday, cosa avrà in mente?