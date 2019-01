Annuncio

Annuncio

Un posto al sole pronto a stupire con spoiler da capogiro: Elena aspetta un bambino e arriva la madre di Vera. Proprio quando a Palazzo Palladini sembra tornata la pace, un nuovo sconvolgente avvenimento non mancherà di creare trambusto. Stiamo parlando della decisione di Simona, la mamma di Vera Viscardi ed ex moglie di Valerio, di tornare a Napoli per stare vicino alla figlia che, oltre ad essere stata arrestata per l'omicidio della zia, deve fare i conti con la malattia mentale della quale è afflitta, la schizofrenia.

Leggi anche Anticipazioni Una Vita: cinque avvenimenti imperdibili nelle puntate di fine gennaio

Come si comporterà Valerio? Si riaccenderà la vecchia fiamma o resterà vicino ad Elena, soprattutto ora che è incinta? Le anticipazioni di Un Posto al Sole [VIDEO] svelano che la Giordano, almeno per il momento, preferirà tacere la verità.

Advertisement

Un Posto al Sole, anticipazioni: Elena è incinta

Nelle prossime puntate di Upas, Elena avvertirà un malore mentre si trova ai Cantieri Flegrei. Sul momento non darà peso alla cosa, attribuendo il mancamento al forte periodo di stress. Successivamente però farà un test di gravidanza e scoprirà di aspettare un bambino. La Giordano non vedrà l'ora di dare la bella notizia al compagno, quando a Napoli farà la sua comparsa Simona, la ex moglie di Valerio e madre di Vera. Sconvolta e piena di dubbi, Elena preferirà tacere e non dire nulla della gravidanza. Chi non sarà particolarmente contento dell'arrivo di Simona sarà proprio Valerio, memore del male che la ex moglie fece alla sua famiglia in passato. Nel corso dei futuri episodi di Un Posto al Sole [VIDEO], emergerà infatti che Simona abbandonò Vera da piccola, sparendo per sempre.

Advertisement

L'arrivo della madre di Vera nelle prossime puntate UPAS

Puntata dopo puntata, si riuscirà a ricostruire la difficile infanzia di Vera. Simona, allora cameriera, aveva preferito abbandonare la figlia per cercare di darle una vita migliore e piena di agi accanto alla zia Veronica. Nello stesso tempo, lasciò senza una spiegazione Valerio. Giunta a conoscenza della terribile vicenda che ha coinvolto Vera, ora ricoverata in una clinica psichiatrica, ora è pronta a rimediare ai suoi errori stando vicino alla figlia e, forse, riconquistare l'amore di Valerio. Tra Simona e il suo ex tornerà una grande complicità, che inevitabilmente comprometterà il rapporto tra l’uomo ed Elena Giordano. Stando alle ultime indiscrezioni di Un Posto al Sole, Elena lascerà la soap per qualche tempo, in quanto l'attrice che le presta il volto (Valentina Pace) aspetta davvero un bambino. Che cosa succederà dunque tra lei e Valerio?