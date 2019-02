Annuncio

Continuano a sorprendere i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva serie televisiva 'Che Dio ci aiuti', giunta alla quinta stagione. La fiction vede la permanenza di personaggi storici che hanno lasciato un segno all'interno del prodotto televisivo: la prova evidente si ritrova nel trio formato da Francesca Chillemi, Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. La presenza di volti nuovi ha dato linfa intorno alle trame della fiction prodotta dalla Lux Vide. Gli spoiler del tredicesimo episodio, intitolato "Battiti" e trasmesso su Rai Uno giovedì 28 febbraio alle ore 21:30, svelano che Suor Angela dovrà affrettare a velocizzare le sue indagini per convincere una ragazza ad evitare un grave errore. La giovane donna non sembrerà nutrire troppe speranze, ritenendo che il suicidio possa rappresentare la soluzione a tutti i suoi problemi.

Azzurra non riesce a trovare la stabilità nella relazione con Athos

Ginevra (Simonetta Columbu) si troverà coinvolta nelle vicende dell'amica Valentina che le chiederà un favore per organizzare una cena romantica in compagnia del ragazzo di cui è innamorata. Valentina si è invaghita di Alessio e cercherà di attirare l'attenzione dell'uomo mentre la novizia potrà servirsi di questa situazione per passare maggior tempo con Nico. La tematica amorosa continuerà a prevalere nelle trame che vivranno i protagonisti, come dimostra la love story tra Azzurra e Athos. I due innamorati vivranno momenti difficili all'interno della loro relazione in quanto si troveranno a fare i conti con degli alti e bassi che faranno temere per il peggio.

In convento arriva la madre delle gemelline

La madre di Emma dimostrerà di avere le idee confuse e, scoperta la sorpresa organizzata da Athos, si renderà conto di non essere pronta per sorprese di questo tipo. Le anticipazioni del quattordicesimo episodio del settimo appuntamento, intitolato "Da grande", fanno notare come avremo modo di conoscere il personaggio di Teodora, madre delle gemelline il cui arrivo in convento scombussolerà la vita di Gabriele, alle prese con una notizia sconvolgente. Maria si troverà a fare i conti con la distanza dal convento e dal Santopaolo mentre Valentina farà un gesto di altruismo nei confronti di Eugenia. La ragazza vorrà aiutare l'amica ad incontrare i suoi idoli, Benji e Fede.

Infine, Athos dimenticherà la carta di credito in convento che finirà nelle mani di Azzurra, spinta da Suor Costanza a non cedere alla voglia di fare degli acquisti.