Annuncio

Annuncio

Ieri, è andata in onda una nuova puntata di Ora o Mai più il programma condotto da Amadeus. Il nuovo appuntamento è stato ancora una volta segnato dallo scontro tra Donatella Milani e Donatella Rettore. Questa ultima dopo alcune frasi offensive nei confronti della sua allieva è stata bacchettata da Toto Cutugno.

Dopo lo scontro della scorsa settimana tra allieva e coach, al momento della performance di Donatella Milani la sua maestra ha scelto nuovamente di disertare il duetto. La Milani ha fatto un passo indietro rivolgendo le sue scuse alla coach. La Rettore però non ha accettato le scuse. A sua volta la giudice ha bacchettato la sua ex allieva: “Sei andata in tutti i programmi a parlarne.

Annuncio

Per me è finita qui”. In un secondo Donatella Rettore ha rincarato la dose: “Al tuo posto potevano esserci molti cantanti più bravi di te, tu non sai cantare”.

L'ultima frase pronunciata dalla giudice nei confronti della cantante toscana ha scatenato un acceso botta e risposta con Toto Cutugno. Il giudice prima ha urlato alla sua collega: “Vergognati”. Poi ha lanciato l’affondo: “Stai offendo in tutti i modi una ragazza che tenta in tutti i modi di riemergere.” Se durante la scorsa puntata la Rettore aveva avuto il sostengono di tutti i suoi colleghi, questa volta non è stato così.

Vieni da Me: Donatella Milani spiega la lite con la Rettore

Donatella Milani nei giorni scorsi è stata ospite del programma Vieni da me. Nel salotto televisivo di Caterina Balivo, la cantante toscana ha cercato di spiegare il motivo dello scontro con la sua coach.

Annuncio

Le due hanno mostrato di non essere compatibili nei duetti. Tuttavia la Milani aveva promesso di fare un passo indietro e di essere pronta a porgere le sue scuse alla coach.

Donatella Milani bocciata dalla giura

Donatella Milani ieri, ancora una volta si è esibita senza la sua coach. La versione rock di Splendido splendente si è rivelata un vero e proprio flop tanto da non convincere nessuno dei giudici . All’indirizzo della concorrente sono arrivati numerosi commenti negativi e voti bassi. Red Canzian ha dato un’insufficienza alla performance di Donatella Milani spiegando che secondo lui la concorrente canta male. Pensiero condiviso anche Orietta Berti nella seconda esibizione. Intanto, va segnalato che all’ennesimo botta e risposta tra la Milani e la Rettore, Toto Cutugno ha sbottato: “E basta, andate a C’è posta per te se dovete fare così.” Anche Ornella Vanoni ha detto: “Sembra di essere a Uomini e Donne”.