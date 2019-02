Annuncio

La puntata andata in onda ieri di ‘Ora o mai più’ è stata una di quelle che ha lasciato il segno. Il successo di pubblico e di ascolti, come appare dai dati relativi all’audience, è evidente e in crescita rispetto alla scorsa settimana. Si parla del 17.5 di share per un totale di 3.489.000 spettatori inchiodati al teleschermo. Numeri importanti che decretano la trasmissione condotta da Amadeus come una delle più viste in prima serata su Rai Uno. Ma non sono le canzoni a tenere banco, almeno non solo quelle. Il format è molto accattivante e oltre a rispolverare vecchie glorie e successi musicali del pop italiano sempre gradevoli da riascoltare, si arricchisce ogni settimana di polemiche e litigi che riescono a catturare l’attenzione del pubblico.

La canzone di Red Canzian mai sentita da Marcella Bella

Ieri, ad esempio, il pubblico in studio e nelle case ha assistito a uno scontro verbale tra due grandi della musica leggera. La diatriba ha suscitato l’interesse dei social che continueranno a parlarne anche nei prossimi giorni. Si tratta dell’ex Pooh Red Canzian e della sicula Marcella Bella. Il bassista cantante della band di una tra le più famose e longeve del panorama italiano, aveva proposto in qualità di ‘coach’ e in tandem con l’allieva Jessica Morlacchi (ex-voce dei Gazosa) un suo brano dal titolo “Stare senza di te”. La canzone fu una grande hit del 2006 ed era contenuta nell’album dei Pooh intitolato “Noi con voi”. Un pezzo molto importante, non solo perché scritto personalmente da Canzian, ma anche perché dedicato alla moglie del bassista, che ieri era presente in studio.

Al momento della votazione, Marcella Bella ha subito rivolto una critica al vetriolo, non tanto all’interpretazione della Morlacchi, che ha definito “molto brava”, ma quanto alla canzone di Canzian. Testuali parole "Giuro, non l'ho mai sentita, dico la verità. Mi è sembrata alquanto sdolcinatella, però ho dato lo stesso un bel voto per lei che canta bene, ovvero 7".

La polemica non poteva finire così

Red Canzian non ci ha pensato due volte, ha preso il microfono e ha risposto a tono alla riccioluta Marcella Bella. Al musicista trevigiano non è bastato il voto alla Morlacchi, Red ha subito replicato dicendo che il privilegio di un cantante è quello di vivere dentro le proprie canzoni anche quando non ci sarà più.

“Di sicuro - ha affermato lapidario Red Canzian - di te resteranno le canzoni, bellissime, che tuo fratello ha scritto, ma non resterà questa tua maniera di essere...". Scroscio di applausi e tutto il pubblico in studio schierato con l’ex Pooh; questa unanimità di consensi ha scatenato la replica stizzita di Marcella Bella. Solite critiche, soliti siparietti. In fondo, come dice il vecchio adagio “The show must go on...” fino alla prossima puntata, e alla prossima lite.