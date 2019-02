Annuncio

Grandi novità per gli appassionati della soap Un posto al sole. Infatti, per quel che riguarda la vicenda di Adele e Manlio, ci sarà un drammatico epilogo. Il pubblico sarà invitato a riflettere su un problema che affligge sempre più la nostra società. Inoltre, il personaggio di Alex si sta facendo sempre più strada all'interno della soap e l'amicizia con Silvia avrà dei riscontri positivi. Ecco cosa andrà in onda nella prossima settimana.

Adele potrebbe morire a causa di Manlio

Giulia Poggi, la prima a rendersi conto del dramma che sta vivendo Adele non riesce a convincere la mamma di Susanna a lasciare il marito e a trovarsi una nuova sistemazione. Infatti, la donna, arrendendosi alle pressioni esercitate dal marito ritorna a casa sua.

Questa decisione si rivela sbagliata: i due coniugi Picardi hanno un violento litigio. Questo renderà furioso Manlio, che, con una violenza inaudita e feroce, picchierà Adele, riducendola in fin di vita.

Saranno Susanna e Niko a trovare Adele ancora in vita, ma agonizzante, piena di lividi, causati dai violenti pugni e calci del marito. I due chiamano i soccorsi e le staranno accanto per tutto il tempo.

Intanto Manlio è convinto di aver ucciso sua moglie e, tormentato dai sensi di colpa, inizia a vagare per le vie di Napoli da solo e portando con sé una pistola.

Si vocifera che questa vicenda si intreccerà con un'altra storia. Quale sarà questa vicenda?

Alex diventa sempre più un personaggio di rilievo

All'interno della soap Un posto al sole, Alex sta prendendo sempre più piede e sta assumendo sempre più un ruolo di spicco.

Il pubblico è abbastanza soddisfatto di questo nuovo personaggio.

Inizialmente, Alex si ritrova a fare da spola tra Vittorio ed Anita. Esercitando proprio questo ruolo, l'amicizia con Vittorio si fa sempre più intensa, al punto che sarà proprio lui ad invitarla ad una festa in maschera. Questo episodio, potrebbe suscitare le gelosie di Anita. Alex sarà uno dei pochissimi personaggi, che vedremo in maschera, in occasione del Veglione di Carnevale. Un altro personaggio, che avremmo la possibilità di vedere mascherato sarà la piccola Bianca.

Inoltre, Alex e Silvia stanno diventando sempre più amiche. Questa amicizia e questa confidenza, che sta nascendo tra le due, potrebbe avere dei riscontri positivi per Alex, la quale potrebbe anche avere un impiego al Caffè Vulcano.

Tutto ciò fa pensare che questo personaggio è destinato ad assumere un ruolo sempre più di rilievo all'interno della soap.