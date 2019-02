Annuncio

La scelta di Teresa Langella è andata in onda ieri 15 febbraio su Canale 5 confermando in parte le indiscrezioni della vigilia. Dopo il weekend trascorso in una villa immersa nel verde insieme ad Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, la tronista ha preso la sua decisione a favore dell'imprenditore vinicolo veneto, informando il maestro di sci di non provare per lui gli stessi sentimenti. Ma la festa di fidanzamento che si è tenuta in un castello medievale, sotto la guida della stellare Valeria Marini e di numerosi ospiti, non ha dato gli esiti sperati. Qui Andrea non si è presentato e Teresa lo ha atteso a lungo, pensando che alla fine lui avrebbe cambiato idea. Il 'no' è stato confermato anche dal confronto avuto dal corteggiatore con il padre di lei, al quale Andrea ha spiegato di non essere completamente convinto dei suoi sentimenti a questo punto del percorso.

Delusa, Teresa ha espresso il suo punto di vista affidandosi sia alle telecamere di Canale 5 che al suo profilo Instagram ufficiale. Nel frattempo, anche il popolo del web non ha rinunciato a dire la sua sulla puntata vista in televisione.

Teresa Langella non rinnega il suo percorso

Il rifiuto di Andrea Dal Corso a Uomini e donne è arrivato al termine di un percorso costellato da dubbi e sospetti. In varie circostanze la tronista aveva espresso il timore che lui fosse soltanto interessato alla visibilità televisiva, arrivando anche ad eliminarlo per questa ragione (salvo poi cambiare idea). Nonostante ciò, la giovane campana ha comunque deciso di prendersi i suoi rischi e scegliere Andrea, a discapito del più rassicurante Antonio.

La risposta negativa del corteggiatore ha però portato alla ribalta i vecchi timori, come confermato dalle prime dichiarazioni di Teresa alla telecamere di Canale 5: "Non ha mai provato niente. Tutto finto. Non si gioca con i sentimenti, lui vuole perdere tempo e divertirsi con le donne".

Al termine della puntata, sono arrivati anche i primi post della tronista che ha deciso di non rinnegare il suo percorso televisivo. In esso, infatti, ogni decisione è stata presa con sincerità. Queste le sue parole: "L’amore vero, nonostante tutto è stata una scelta di cuore, diversamente sarebbe stata una farsa illudendo un’altra persona". E non poteva mancare un ringraziamento verso coloro che l'hanno sostenuta: "Nonostante tutto ringrazio tutti di cuore".

Il web attacca Andrea Dal Corso

Andrea Dal Corso non si è ancora espresso su Instagram dopo la puntata serale di Uomini e donne trasmessa ieri 15 febbraio. Il corteggiatore veneto, che in passato era molto attivo sui social, è stato tuttavia raggiunto dai commenti dei fan del programma, molti dei quali gli hanno riservato pesanti accuse per un percorso poco sincero. A detta dei telespettatori, Andrea avrebbe potuto evitare di arrivare fino al serale, illudendo così tanto Teresa. A tornare alla ribalta sono stati i sospetti, diventati ormai una costante per i protagonisti di Uomini e donne, di essere alla ricerca di visibilità televisiva o del 'business' come ama precisare Tina Cipollari.

Anche Antonio Moriconi, l'altro grande deluso del giorno, per ora ha evitato di pubblicare delle dichiarazioni sul web. Nei suoi confronti, tuttavia, i commenti sono positivi: considerato un ragazzo educato e sincero, a detta dei followers potrebbe diventare il tronista di Uomini e donne perfetto già a partire dalle prossime settimane.