Continua su Rai1 l'appuntamento del giovedì con la fiction Che Dio ci Aiuti 5 che ha come protagonista la celebre Elena Sofia Ricci. Ogni settimana crescono i colpi di scena e le novità per tutti i protagonisti del 'Convento degli Angeli' capitanato da Suor Angela e Suor Costanza. La soap tv tornerà in onda sul primo canale della rete televisiva a partire dal giorno degli innamorati, accompagnata da una lunga serie di storie e fatti interessanti da scoprire che sorprenderanno tutti i grandi ammiratori della fiction e l'eccezionale folto pubblico della serie.

Anticipazioni puntata di giovedì 14

Secondo alcuni spot ufficiali e molti dati emersi, nella prossima puntata della fiction targata Rai ci sarà un'accesissima discussione tra la paziente suor Angela e il dottor Pietro, il quale si era occupato personalmente di una bambina di nome Eugenia, la quale stava combattendo contro un tumore maligno che inizialmente il dottore credeva di aver rimosso, mentre invece è ancora presente e si estende a macchia d'olio.

Tale lite porterà i due a confrontarsi su molti argomenti e ciò farà nascere una nuova grande, solida e profonda amicizia grazie alle tante cose in comune che i due hanno. Tutti gli occhi degli affezionatissimi fan sono puntati sul bel Nico e sulla novizia Ginevra: la loro situazione diventerà sempre peggiore, seguita da una serie di continui litigi.

Azzurra deve raccontare ad Athos chi è Emma

A causa della particolare situazione, Nico si lascerà travolgere per un breve periodo dal fascino di Maria, avvicinandosi a lei sempre di più e baciandola. Nel frattempo, la madre superiora ha un grande desiderio che vuole realizzare a tutti i costi: entrare a far parte del celebre programma di danza condotto da Milly Carlucci.

Durante la seconda parte del quinto episodio della soap, le anticipazioni svelano che in convento tornerà la figlia di Azzurra. Sarà proprio durante questa occasione che la modenese dovrà dire alla figlia chi è il suo vero padre (Athos), al momento ignaro di tutto. Nonostante i continui tira e molla tra Gin e l'avvocato Nicodemo, durante questo periodo il ragazzo perderà improvvisamente la vista e sarà proprio la futura suora a prestargli attenzione e aiuto nel momento del bisogno. Migliora invece, la situazione per Valentina che spinta dalla forza di volontà e dall'incoraggiamento di suor Angela, tornerà a suonare la chitarra.