Questa sera, mercoledì 13 febbraio alle ore 21:30 andrà in onda su Canale 5 il quinto appuntamento dell'Isola dei Famosi. Al timone del programma ci sarà come sempre la Marcuzzi, affiancata dalle due opinioniste Alda D'Eusanio e Alba Parietti.

Anticipazioni della puntata del 13 febbraio 2019

La puntata dell'Isola dei Famosi 2019 è spostata a mercoledì per recuperare il basso numero di ascolti delle scorse serate e per non rischiare il confronto con la fiction "Che Dio ci aiuti" della Rai. Questa sera ci sarà una novità: arriverà una nuova concorrente in Honduras: l'affascinante modella e soubrette cubana Ariadna Romero. Quest'ultima vanta numerose esperienze lavorative: oltre al lavoro di modella, ha lavorato con "Quelli che il calcio" con Simone Ventura, è apparsa in varie pubblicità di noti brand come quella di Vecchia Romagna, Sammontana e tanti altri.

Come se non bastasse, la bella Ariadna ha recitato anche nel film "Finalmente la felicità" di Leonardo Pieraccioni. Per quanto riguarda la puntata dell'Isola, ci sarà il quinto eliminato tra Sarah Altobello, Kaspar Capparoni e Yuri Rambaldi e poi si proseguirà con le nomination che decreteranno i prossimi naufraghi prossimi all'eliminazione.

21:46 "Sarà un mercoledì da leoni", annuncia Alessia Marcuzzi all'inizi della quinta puntata, che parla di un "sabotaggio" da parte di alcuni concorrenti. Assente Alda D'Eusanio: "Non poteva essere qui oggi, ci sarà mercoledì prossimo". In studio solo l'opinionista Alba Parietti. La conduttrice bacchetta alcuni naufraghi chiedendo "onestà", riferendosi a coloro che hanno chiesto di essere nominati perché stanchi dell'Isola: "Non è un villaggio vacanze".

A chi vuole lasciare chiedo di dirlo. Giusto ammetterlo. Lo chiedo ai tre nominati Kaspar, Sarah e Yuri". I primi due si dicono certi di voler rimanere. Rambaldi aggiunge: "Anche io, ma per me è difficile. Mi hanno nominato perché sanno che sto faticando". La Marcuzzi insiste: "Se passi il televoto e chiedi di nuovo di essere nominato la prossima settimana, pensa quale danno potresti fare agli altri naufraghi. Hai voglia di continuare?". La risposta del naufrago è stata sì