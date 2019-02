Annuncio

Prosegue l'appuntamento in prima serata su Raiuno con la fortunatissima fiction Che Dio ci aiuti 5 con protagoniste Elena Sofia Ricci e Valeria Fabrizi. Dopo lo stop per la settimana del Festival di Sanremo, la serie televisiva è tornata in onda con le restanti puntate di questa quinta stagione. Giovedì 21 febbraio alle 21.30 circa su Raiuno verrà trasmessa la sesta delle dieci puntate previste di questa stagione che sarà composta dalla messa in onda dei seguenti episodi: 'Sos' e 'Come un fantasma'.

Spoiler Che Dio ci aiuti 5, la trama della sesta puntata

Le anticipazioni riguardanti la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 5 rivelano che nel primo episodio vedremo che suor Angela sarà alle prese con il caso di una ragazza, la quale potrebbe compiere una sciocchezza pur di salvare chi ama.

Nel frattempo vedremo che Nico, che sembra avere intenzioni con Maria, scoprirà Il Segreto di Ginevra. Nel frattempo Athos ed Emma si accorgeranno di avere una passione che li accomuna. Entrambi, infatti, sono dei grandi appassionati di letteratura. Gli spoiler di questa quinta puntata di Che Dio ci aiuti 5 che vedremo in televisione il prossimo giovedì 21 febbraio, inoltre, rivelano che nel secondo episodio dal titolo 'Come un fantasma', vedremo che suor Angela sarà alle prese con le indagini su un infermiere che sembra avere una doppia identità. Intanto, però, in convento ci sarà un nuovo arrivo: farà il suo ingresso la zia suora di Nico, sulla quale Maria vorrebbe far colpo a tutti i costi.

Nel frattempo vedremo che Valentina rimarrà piacevolmente sorpresa dal nuovo fisioterapista che sembra aver fatto breccia nel suo cuore: potrebbe essere un colpo di fulmine tra i due? Intanto Athos sembra voler recuperare il tempo che ha perso con Azzurra ma finisce per esagerare e questa cosa non farà bene al loro rapporto.

Grandi ascolti per la fiction Che Dio ci aiuti 5

Insomma anche questi due nuovi episodi in prima visione di Che Dio ci aiuti 5 si preannunciano ricchissimi di colpi di scena per tutti i protagonisti di questa fortunatissima fiction che anche quest'anno sta sbancando dal punto di vista degli ascolti. Le puntate trasmesse fino a questo momento, infatti, hanno ottenuto un ascolto medio di oltre 5.5 milioni di spettatori in prime time, totalizzando uno share compreso tra il 22 e il 24% con picchi di oltre 6 milioni di spettatori.

Un grande trionfo per Elena Sofia Ricci e per la grande Valeria Fabrizi, le due mattatrici della serie.