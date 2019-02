Annuncio

Un flirt che è sbocciato nella casa del Grande Fratello Vip dopo una grande delusione. Quasi due anni fa Luca Onestini aveva ingoiato il boccone amore del tradimento della fidanzata, Soleil Sorge, mentre era chiuso nella casa più spiata degli italiana. Un duro colpo per l’ex tronista di Uomini e donne che, nonostante ciò, decise di proseguire la sua avventura nel reality show di Canale 5. Con il trascorrere delle settimane il ventiseienne si avvicinò sempre più a Ivana Mrazova. Superate le iniziali perplessità la modella ceca decise di cedere alle lusinghe del bolognese.

I due giovani ufficializzarono la love story soltanto al termine dell’avventura al GF Vip. A distanza di diciassette mesi la coppia sembra pronta per compiere il grande passo. A lanciare l’indiscrezione il settimanale Oggi in edicola questa settimana.

Le dediche social di Luca e Ivana

Profumo di fiori d’arancio per Luca Onestini e Ivana Mrazova. La rivelazione del periodico Oggi ha fatto il giro del web ed ha infiammato i fan dell’amatissima coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip. Nei giorni scorsi i due giovani avevano celebrato, con un post sui rispettivi profili social, i diciassette mesi insieme. “Sono 17 mesi che i nostri sguardi si sono incrociati per la prima volta. 510 giorni, 12240 ore” - ha sottolineato la valletta di Sanremo 2012 che ha dispensato tenere parole al fidanzato. “Basta uno sguardo tra noi, non pensavo che le donne potessero capire gli uomini e viceversa”.

Dolci parole prontamente ricambiate dall’ex tronista che nel giorno di San Valentino ha pubblicato un tenero post sul profilo Instagram.

“Visto che la vita non regala niente io ti regalo il mio cuore e resto tuo per sempre” - ha chiosato il ventiseienne che ha promesso alla modella un week end da favola.

Nozze e figli nei progetti della coppia

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore Luca e Ivana non solo starebbero progettando le nozze ma avrebbero iniziato anche a parlare di figli. Del resto i due giovani (che convivono da tempo insieme) non hanno mai nascosto l’intenzione di mettere su famiglia e non è da escludere che la coppia possa regalare a breve una gradita sorpresa ai numerosi fan. Sulla questione i diretti interessati non hanno lasciato indizi particolari sulle pagine social. Di sicuro le continue dediche social e le foto pubblicate su Instagram sono la conferma eloquente di un legame solido che attende soltanto di ricevere la sacra benedizione.