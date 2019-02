Annuncio

Annuncio

Questa sera tornano le nuove puntate di "Il Commissario Montalbano". La serie televisiva festeggia i vent'anni di successo con due episodi inediti in esclusiva su Rai Uno. La rete televisiva pubblica manderà in onda la fiction oltre a questa sera, il 18 febbraio con la seconda puntata, sempre in prima serata su Rai Uno. I due episodi s’intitolano "L’altro capo del filo" e "Un diario del ‘43". La storia, tratta dai romanzi di Andrea Camilleri, vede Luca Zingaretti nel ruolo di protagonista con la regia di Alberto Sironi. Montalbano vedrà la partecipazione di Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia.

1° episodio: L'altro Capo del filo

Nel primo episodio, il tema centrale è l'immigrazione nel territorio siciliano.

Annuncio

Gli sbarchi sulle coste italiane continuano e l'emergenza umana è nelle mani del commissario. Nella notte un'amica di Livia, Elena, viene trovata morta nella sua bottega mentre era al lavoro come sarta. Montalbano inizierà una serie di ricerche per scoprire l'assassino e per farlo dovrà indagare sul passato della donna. Per questo caso Zingaretti sarà costretto a lasciare, per la prima volta, la Sicilia. L’episodio di questa sera sarà il 33esimo della storia televisiva di Montalbano ed è ispirato a un romanzo uscito nel 2016.

2° episodio: Un diario del '43

A Vigata, viene ritrovato un vecchi quaderno, di un ragazzo incuriosito dal fascismo. Nelle frasi del quaderno ritrovato, viene confessato di essere stato colui che ha fatto la strage nel settembre del ‘43.

Annuncio

Montalbano verrà aiutato da Salvo e dagli altri per indagare sul fatto, quando al commissario si presente un anziano di novanta anni. Egli chiede che il suo nome venga cancellato da una lapide di caduti in guerra, in cui è presente per sbaglio. Dopo ventiquattro ore, un altro anziano viene ritrovato morto. In questo episodio, in onda la prossima settimana, si intrecceranno ben tre storie diverse.

I nuovi episodi del Commissario Montalbano possono essere visti sia su rai uno, a partire dalle 21,25, in streaming o in differita sul sito ufficiale RaiPlay. Record di ascolti, con oltre il 40% di share, la Serie TV si conferma essere il prodotto televisivo Rai per eccellenza. E' la prima serie televisiva venduta all'estero e visibile in oltre sessanta paesi del continente.

Annuncio

Tutto questo e molto altro vi aspetta questa sera in prima serata con Luca Zingaretti.