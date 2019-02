Annuncio

Prosegue l'appuntamento su Raiuno con la soap opera Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la prossima settimana avremo modo di vedere dei nuovi appuntamenti che si preannunciano ricchi di colpi di scena per tutti i fan che stanno apprezzando moltissimo il nuovo corso della serie che come ben saprete si è trasformata in un appuntamento quotidiano sulla rete ammiraglia della Tv di Stato.

Spoiler Il Paradiso delle signore 4-8 febbraio

Le anticipazioni riguardanti le puntate de Il Paradiso delle signore che avremo modo di vedere su Raiuno dal 4 all'8 febbraio rivelano che Vittorio avrà un'illuminazione dopo una serie di acquisti che sono stati fatti da Roberta per i suoi genitori.

E così deciderà di studiare un modo per poter dare il via alla vendita per corrispondenza. Nel frattempo vedremo che Riccardo si sente sempre più tormentato dai sensi di colpi: non soltanto dal pensiero nei confronti di Nicoletta ma anche dal rapporto con il padre che continua ad essere burrascoso.

Occhi puntati anche su Marta che chiederà alle Veneri di mettersi in posa come modelle per scattare le foto che andranno a comporre il catalogo del Paradiso Market. Intanto vedremo che Salvatore pregherà Anita affinché possa aiutare Elena a fargli trovare un nuovo lavoro.

Ma in questi nuovi episodi della soap Il Paradiso delle signore della prossima settimana rivelano che arriverà anche per loro l'attesa nuova edizione del Festival di Sanremo. Federico proporrà a Nicoletta di invitare a casa le Veneri del Paradiso. Iin questo modo potranno trascorrere del tempo insieme e guardare in compagnia le varie serate della kermesse musicale.

Marta e Vittorio ai ferri corti per colpa di Riccardo

Gli spoiler della soap, inoltre, rivelano che Riccardo, in cerca di un lavoro, potrebbe essere assunto proprio all'interno del Paradiso.

In tal caso sarebbe una grande vittoria per il ragazzo anche se questa decisione finirà per creare non pochi problemi tra Marta e Vittorio.

Intanto Federico, con l'aiuto di Paolo, è riuscito ad invitare a casa sua Roberta per guardare insieme un'altra serata del Festival di Sanremo e cercare in qualche modo di creare un po' di intimità per passare del tempo in dolce compagnia. Salvatore, invece, affronterà suo fratello e al Paradiso durante la visione della serata finale di Sanremo farà il suo ingresso una bella sconosciuta che attirerà subito l'attenzione dei presenti.